Seuchenprävention: Erhöhte Gefahr von Wildwechsel – Drückjagd am Thanheimer Stich

Traditionell findet am zweiten Samstag im November am Thanheimer Stich eine Drückjagd statt. Verkehrsteilnehmer sind zwischen 9 und 14 Uhr zu erhöhter Vorsicht angehalten.
Vielerorts im Zollernalbkreis finden Anfang November Drück- oder Treibjagden statt. Besonders prominent für Autofahrer ist die Drückjagd am Thanheimer Stich. So werden auch an diesem Samstag, 8. November, wieder Verkehrsschilder auf die erhöhte Gefahr eines Wildwechsels am Albaufstieg zwischen Bisingen und Albstadt hinweisen. Die Drückjagd findet von 9.30 bis 12.30 Uhr statt, wie Boris Fürst, Jagdpächter aus Thanheim mitteilt.