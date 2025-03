Dominik Kettner tritt die Nachfolge von Sven Wollenweber an, der den Serviceclub im vergangenen Jahr mit großem Engagement geleitet hat.

Die Wahl des neuen Präsidiums fand im Gasthaus Ott in Villingen im Rahmen des traditionellen Wahlabends statt.

Neu aufgestellt

Wahlen: Neben Dominik Kettner als neuem Präsidenten wurden auch Michael Willmann als Vizepräsident, Philipp Pfaff als Kassenwart und Erwin Baumann als Sekretär gewählt. Michael Willmann bleibt zudem als International Relations Officer (IRO) im Amt. Erick Drost wird auch weiterhin die Pressearbeit des Clubs übernehmen, während Ben Boroewitsch die Betreuung der Social-Media-Kanäle des Clubs fortführt.

Zum Jahresbeginn verabschiedet sich der Club allerdings auch von zwei langjährigen Mitgliedern: Nach mehr als zehn Jahren aktiver Mitgestaltung ziehen sich Denis Kiesel und Stefan Räth aus der Clubarbeit zurück.

Rückblick: Im Rückblick auf das Jahr 2024 zog der scheidende Präsident Sven Wollenweber eine positive Bilanz. Der Club konnte durch zahlreiche Events und Aktionen über 30 000 Euro für wohltätige Zwecke sammeln. Ein herausragendes Ereignis war das Entenrennen auf der Brigach, bei dem 25 000 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe erzielt wurden. Weitere Erfolge erzielte der Club mit dem Vatertagshock und der Aktion „Mein Baum hilft“, die ebenfalls einen wichtigen Beitrag zu den sozialen Projekten des Clubs leisteten.

So geht es jetzt weiter

Ausblick: Der Round Table 76 Villingen-Schwenningen setzt sich weiterhin für soziale Projekte und gemeinnützige Initiativen ein. Unter der neuen Präsidentschaft von Dominik Kettner wird der Round Table 76 Villingen-Schwenningen an bewährten Veranstaltungen festhalten, darunter das Entenrennen und der Vatertagshock. Darüber hinaus sind bereits neue soziale Initiativen in Planung. Ein besonderes Highlight wird die Teilnahme am Euromeeting in Florenz im September sein, bei dem sich zahlreiche Round Table Mitglieder aus ganz Europa versammeln werden. Das diesjährige Motto „Adopt, Adapt, Improve“ steht für die Stärkung bestehender Freundschaften, die Förderung des Teamgeists und die Schaffung eines nachhaltigen Mehrwerts für die Gesellschaft. Der Round Table 76 Villingen-Schwenningen ist entschlossen, dieses Motto in seinem täglichen Handeln umzusetzen.