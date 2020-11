Service rund ums Auto Sieben Sünden der Autofahrer im Winter

Geht gar nicht. Das schadet der Umwelt, stört die Nachbarn, erhöht Verschleiß und Kraftstoffverbrauch. Sünder zahlen seit diesem Jahr außerdem 80 Euro Bußgeld.

3. Zu schnell unterwegs

Obwohl im Winter keine besonderen Tempolimits gelten, setzt die Straßenverkehrs-Ordnung eindeutig Grenzen: „Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs- und Wetterverhältnissen … anzupassen.“ Anderenfalls landet man auf spiegelglatter Straße schnell im Graben, schlimmstenfalls im Gegenverkehr. Bei Tempo 50 ist Schluss, wenn Schneeketten aufgezogen sind oder die Sichtweite durch Nebel, Regen oder Schneefall unter 50 Meter liegt.

4. Mit Sommer- statt mit Winterreifen rollen

Ganz fatal. Winterreifen mit ihrer speziellen Gummimischung und ihrem besonderen Profil nehmen Matsch, Eis und Schnee sicher unter die Räder. Spätestens beim Bremsen punkten sie im Vergleich zur Sommerware, der Weg ist halb so lang. In Deutschland gilt eine situative Winterreifenpflicht. Die Rutschpartie ohne die vorgeschriebenen Pneus wird teuer. Es drohen Bußgelder in Höhe von 60 Euro, mit Behinderung 80 Euro, mit Gefährdung 100 und im Falle eines Unfalls 120 Euro sowie jeweils ein Punkt in Flensburg.

5. Bei schlechter Sicht mit Tagfahrlicht fahren

In Deutschland gibt es zwar keine generelle Lichtpflicht am Tag, Paragraph 17 der Straßenverkehrs-Ordnung schreibt aber vor, bei schlechter Sicht durch Nebel, Schnee oder Regen mit Abblendlicht zu fahren. Sünder riskieren innerorts 25 Euro und außerorts 60 Euro Strafe. Tagfahrlicht ist in diesen Fällen keine Alternative. Es leuchtet nur nach vorn und die Straße nicht ausreichend aus.

6. Angefrorene Wischer gewaltsam lösen

Autsch! Wer angefrorene Scheibenwischer mit Gewalt löst, zerstört die empfindlichen Gummis. Besser: mit Frostschutzkonzentrat, notfalls Enteiserspray auftauen. Wer über Nacht und bei Frost eine Folie unter die Wischer klemmt, entgeht dem Dilemma. Die Wischerarme auf keinen Fall hochstellen. Bei Sturm krachen sie auf die Scheibe, die so beschädigt werden kann.

7. Keine Winterausrüstung an Bord

Die Winterreifen sind aufgezogen, Kühlmittel eingefüllt, die Schneeketten im Kofferraum verstaut. Bleiben die vielen kleinen Helfer, ohne die Autofahrer eiskalt erwischt werden: Starthilfekabel, Handfeger, Enteiserspray oder Eiskratzer, wo nötig Türschlossspray, Ersatz-Scheibenfrostschutz, Antibeschlagtuch, Abschleppseil, Spaten, Sand, Wolldecke. Dazu noch letzte Tipps des Kfz-Experten: Auf bekannten Staustrecken und langen Fahrten empfehlen sich auch eine Thermoskanne mit heißem Tee, aufgeladene Handys und bei Pausen einen Blick auf die Scheinwerfer und Rücklichter. Denn gerade bei Schmuddelwetter auf Autobahnen verschmutzen diese rasch und bieten so nur noch riskant wenig Licht.