2 Mit zahlreichen Einsatzkräften sucht die Polizei die Täter. Foto: Baum

Gegen vier Uhr am Donnerstagmorgen sprengten Unbekannte einen Geldautomaten im Rottenburger Stadtteil Hailfingen. Gibt es Verbindungen zu der Tat in Empfingen?















Link kopiert

Rottenburg-Hailfingen - Erst in Empfingen, dann im Pforzheimer Ortsteil Eutingen – und jetzt in Rottenburg-Hailfingen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag weckte ein lauter Knall Anwohner auf. Gegen vier Uhr haben Unbekannte den Geldautomaten der Volksbank in der Hadolfinger Straße gesprengt, und ausgeräumt. Die Anwohner entdeckten zwei Unbekannte vor dem Gebäude, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Diese stiegen kurz darauf in ein Fahrzeug ein, in dem eine weitere Person saß. Gemeinsam flüchteten die Unbekannten in Richtung Ammerbuch-Reusten. Wie sich herausstellte, hatten die Männer den Geldautomaten an der Außenwand des Mehrfamilienhauses, in dem sich auch ein Ladengeschäft befindet, mit einem Sprengsatz aufgesprengt und das Bargeld gestohlen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verliefen bislang erfolglos.

Profis unterwegs

Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Wie Pressesprecher Christian Wörner auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, soll die genaue Summe auch nicht veröffentlicht werden, um keine Tatanreize zu fördern.

Durch die Wucht der Zündung wurde die Außenwand des Gebäudes so schwer beschädigt, dass die Hausbewohner vorsichtshalber evakuiert und vorläufig anderweitig untergebracht wurden. Erste, vorläufige Schätzungen beziffern den Gebäudeschaden auf mindestens 70 000 Euro. Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und das Kriminalkommissariat Tübingen haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Der Schluss liegt nahe, so Wörner, dass es sich bei den Unbekannten um Profis handelt. Bei den Tatumständen sei davon auszugehen. Ob es einen Zusammenhang zu der Tat in Empfingen gibt, kann der Pressesprecher noch nicht sagen. Im Dezember hatten Täter einen Geldautomaten der Volksbank in Empfingen gesprengt. Noch fehlt von den Tätern jede Spur.

Im Dezember sprengten Täter Geldautomaten in Empfingen

Um Parallelen zu der Tat zu ziehen, sei es viel zu früh, allerdings sei das unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagt der Pressesprecher. Aber: Das Aufsprengen von Geldautomaten sei "Gang und Gebe", und ein bundesweites Phänomen. Fast täglich werden Geldautomaten aufgesprengt, so Wörner.

Polizei sucht Zeugen

Im Zusammenhang mit der Tat werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden aufgefordert, festgestellte Aufbrüche der Polizei zu melden. So kommt es vor, dass Verbrecher einige Tage vorher anreisen, und ihre Fahrzeuge unter aufgebrochenen Grundstücken unterstellen, erklärt der Pressesprecher.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tübingen unter der Telefonnummer 0 70 71/9 72 86 60, das Polizeirevier Rottenburg, Telefon 0 74 72/9 80 10 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.