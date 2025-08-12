„Alien: Earth“ bei Disney+: So gut! So gruselig! Darum sollten Sie die neue „Alien“-Serie schauen

Gibt es nicht schon genug Ableger zu Ridley Scotts Sci-Fi-Schocker „Alien“ aus dem Jahr 1979? Nein! Und die Serie „Alien: Earth“ bei Disney+ kann es beweisen.
Es soll ja Menschen geben, die schon Panikattacken bekommen, wenn sie sich nur daran erinnern, wie sie Ridley Scotts Film „Alien“ aus dem Jahr 1979 zum ersten Mal gesehen haben – etwa daran, wie John Hurt als Kane beim Essen in der Raumschiff-Kantine von einem außerirdischem Parasiten überrascht wird oder wie Sigourney Weaver als Ripley dem von HR Giger entworfenen Alien im Nostromo-Rettungsshuttle unerträglich nahe kommt.