Serien-Hype: Heated Rivalry bricht Tabus – Liebesgeschichte auf dem Eis

Eine queere Liebesgeschichte auf dem Eis sorgt in Nordamerika für Furore – jetzt startet «Heated Rivalry» auch in Deutschland. Was macht die Serie so besonders?
Montréal/Köln - "Heated Rivalry" heißt Kanadas derzeit wohl kältester und zugleich heißester Serienexport: ein queeres Eishockey‑Drama, das in Nordamerika Quotenrekorde bricht, in Russland zum illegalen Streaming-Hit geworden ist und nun in Deutschland startet. Die sechs Folgen, die ab Freitag wöchentlich beim neuen Streamingdienst HBO Max gezeigt werden, begeistern Sportfans, die queere Community - und heterosexuelle Frauen.