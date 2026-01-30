Die Kommunen stehen vor herausfordernden Zeiten. In Lahr ist diese Tatsache längst in den Köpfen angekommen, dazu genügt ein Blick auf die Finanzen. Markus Ibert ist sich bewusst, dass es ihm nicht alle abnehmen, wenn er dennoch von Optimismus spricht, oder davon „Herausforderungen als Chancen zu begreifen“, sagt er. Doch tatsächlich sieht der OB auch 2026 „Anlass für einen gesunden Optimismus“. Denn im Rathaus drehen sich die Mühlen weiter. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt Ibert Einblicke in Projekte, die in diesem Jahr angestoßen oder vorangetrieben werden.

Bildung und Betreuung: Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung tritt ab dem Schuljahr 2026/27 für Erstklässler in Kraft. Hinter Lahr liegen einige Jahre der Vorbereitung. In der Kernstadt, so Ibert, soll die Betreuungsquote 70 Prozent betragen. Heißt für sieben von zehn Kindern gibt es Plätze in der Ganztagsbetreuung. In den Stadtteilen werden es 60 Prozent sein. „Einige Eltern wollen das gar nicht in Anspruch nehmen“, erläutert der OB die Differenz zur Vollabdeckung.

Die Ganztagsbetreuung soll künftig an vier Schulen angeboten werden: Schutterlindenbergschule, Johann-Peter-Hebel-Schule, Eichrodtschule und an der noch zu bauenden Breitmattenschule. Während erstere schon eine Ganztagsschule ist, stehen bei der Johann-Peter-Hebel-Schule und der Eichrodtschule in diesem Jahr der Beginn der Planungen beziehungsweise die Umsetzung der Erweiterungsmaßnahmen an. Bis zum Baubeginn der Breitmattenschule wird es noch dauern. Aktuell sei man dabei, anhand erster Konzepte den benötigten Umfang zu prüfen. Ausschlaggebend seien die Entwicklungen der Schullandschaft im Lahrer Osten sowie Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium.

Verkehr und Infrastruktur: Weniger schnell als der Ausbau der Betreuungsplätze kommen die Vorbereitungen für die neue Kreisstraße voran. Um das aktuell größte Verkehrsprojekt in der Ortenau ist es seit Längerem ruhig. Der Ortenaukreis als Bauherr, so ist zu hören, kommt mit den Grundstückskäufen gut voran, zumindest überall außer in Lahr. Woran hakt’s? Ibert: „Das ist nicht trivial. Wir unterstützen bei den Verhandlungen mit den Eigentümern. Denen geht es natürlich um Werte.“ Vor allem der Teil, der entlang der Bahn durch das Gewerbegebiet Langenwinkel führen soll, gestalte sich kompliziert. „Natürlich gibt es ein öffentliches Interesse an der Realisierung“, baut Ibert Druck auf. Könne man sich nicht einigen, müsse man auf anderem Wege, etwa über ein Planfeststellungsverfahren an die Grundstücke kommen. Das würde jedoch den Zeitplan weiter verzögern.

Besser sieht es beim neuen Knotenpunkt an der B 415 zum neuen Klinikums aus. Hier liege man im Zeitplan, im zweiten Halbjahr 2026 sollen die Arbeiten starten. Und noch besser für die Stadt: „Die Zeichen stehen gut, dass die Zusage für die Förderung der Planungskosten noch vor der Landtagswahl kommt“, so Ibert. Damit wäre das Projekt praktisch gesichert.

Innenstadt: Dauerbrenner bei den Lahrern ist die Zukunft der Innenstadt. Ibert verkündet erfreut, dass das „Sanierungsgebiet greift“. 20 private Eigentümer hätten sich gemeldet, ihre Immobilien gefördert zu sanieren. Der OB hofft noch auf eine Kettenreaktion, dass weitere Eigentümer mitziehen.

Zur Bekämpfung der Leerstände will die Stand die Anregungen der IHK-Beratung umsetzen. Bis Ende des Jahres soll eine geförderte Stelle eines Leerstandsmanagers besetzt werden, weitere Lösungen, wie Gewerbeflächen genutzt werden können, hat diese Woche das „Solution Lab“ geliefert (wir berichteten). Viel verspricht sich der OB auch von der neuen Wochenmarkt-Satzung. Künftig dürfen alkoholische Getränke angeboten werden, auch Foodtrucks werden möglich sein. Gespräche mit Anbietern gebe es bereits. Ibert betont im Bezug auf die Innenstadt aber auch: „Nicht alles kann die Stadt machen.“ Umso dankbarer sei er für engagierte Lahrer, die Events organisieren.

Wirtschaft: Die Eröffnung des Innovations- und Gründerzentrums am Flugplatz, auch Innolab genannt, wird sich vom Frühjahr in den Sommer verschieben – aus gutem Grund, wie Ibert erläutert. Man habe einen Antrag auf Förderung gestellt. Das Land könnte bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten von 1,5 Millionen Euro beisteuern. Selbst wenn es am Ende nur 200 000 Euro werden, sagt Ibert, habe sich dieser Schritt und die damit verbundene Verschiebung gelohnt. Gründungsmanager Tobias Fischer sei schon in Gesprächen mit mehreren interessierten Start-up-Unternehmen.

Gespannt warten viele Lahrer auf Neuigkeiten zum Thema Surfpark. Hier muss Ibert vertrösten: Es gebe aktuell „keinen neuen Stand“. Weiterhin wolle man aber die Rahmenbedingungen für ein Projekt schaffen, das der Stadt nicht nur Geld, sondern auch eine Imageaufwertung verschaffen soll. „Wir brauchen auch ein Angebot für junge Lahrer“, ist der OB überzeugt. Die Stadt solle Mut zeigen, den Tourismus und die Aufenthaltsqualität zu stärken. Und das soll nicht beim Surfpark aufhören: Ibert berichtet, dass er sich auch etwa eine Anlage für Padel-Tennis in Lahr gut vorstellen könnte.

Haushalt bald genehmigt

Wie OB Markus Ibert bekannt gibt, stehen die Signale, dass das Regierungspräsidium den Etat genehmigt, gut. Ibert rechnet in den kommenden Wochen mit einem positiven Bescheid aus Freiburg.