Welche Themen beschäftigen die Gemeinden im Jahr 2026? Unsere Redaktion hakt nach. Lahrs OB Markus Ibert steckt trotz schwieriger Finanzen den Kopf nicht in den Sand.
Die Kommunen stehen vor herausfordernden Zeiten. In Lahr ist diese Tatsache längst in den Köpfen angekommen, dazu genügt ein Blick auf die Finanzen. Markus Ibert ist sich bewusst, dass es ihm nicht alle abnehmen, wenn er dennoch von Optimismus spricht, oder davon „Herausforderungen als Chancen zu begreifen“, sagt er. Doch tatsächlich sieht der OB auch 2026 „Anlass für einen gesunden Optimismus“. Denn im Rathaus drehen sich die Mühlen weiter. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt Ibert Einblicke in Projekte, die in diesem Jahr angestoßen oder vorangetrieben werden.