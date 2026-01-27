Serie Themen des Jahres: 2026 steht in Kappel-Grafenhausen die Rathaus-Sanierung im Fokus

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden im Jahr 2026? Unsere Redaktion hakt bei den Bürgermeistern nach. Philipp Klotz widmet sich in Kappel-Grafenhausen dem Rathaus.
Helle Möbel, weiße Vorhänge, bequeme Sessel: Das Büro von Bürgermeister Philipp Klotz im Kappeler Rathaus wirkt modern und trotzdem heimelig. Vom eher altbackenen Stil geprägt von klassischem Eichenholz, der noch das Büro von Klotz’ Vorgänger Jochen Paleit prägte, ist nichts mehr übrig. Es war eine seiner ersten Amtshandlungen, als der damals 26-Jährige im März 2024 sein Amt als Rathauschef antrat. Und dieser Schritt steht sinnbildlich für das, was Klotz in Zukunft und speziell in diesem Jahr vor hat: Weiterentwicklung.