Serie Recht im Alltag: Wenn der Kindesunterhalt vor Gericht ist

Die Berechnung des Kindesunterhalts im Wechselmodell ist eine komplexe Gesamtrechnung, weiß Rechtsanwältin Denise Schillinger.
Nach einer Trennung gehört die Frage des Kindesunterhalts zu den größten rechtlichen und praktischen Herausforderungen für Eltern. Besonders wichtig ist die Unterscheidung, ob das Kind hauptsächlich bei einem Elternteil lebt oder ob beide Elternteile das Kind im sogenannten paritätischen Wechselmodell betreuen. Im klassischen Residenzmodell lebt das Kind überwiegend bei einem Elternteil, der durch die Betreuung und Versorgung des Kindes sogenannten Naturalunterhalt leistet.