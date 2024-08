Serie Mittendrin: Auf Fantasiereise im Neubulacher Heilstollen

1 Unsere Mitarbeiterin Ulrike Knöller begibt sich im Selbstversuch auf die magische Reise im Hörspiel. Foto: Carsten Knöller

Im Rahmen der Ornamenta ist im Neubulacher Heilstollen eine Audioreihe gestartet. Darin geht es um die fiktive Welt „Hookaverse“. Unsere Mitarbeiterin hat sich auf das Experiment eingelassen und erlebt, wie die Geschichte sich in das besondere Klima im Heilstollen einfügt.









Link kopiert



„Hookaverse“ - Shisha rauchen mit Außerirdischen, das klingt erstmal ziemlich befremdlich. Und das Ganze findet dann auch noch als Hörspiel in einem Therapiestollen bei sechs Grad in einem ehemaligen Silberbergwerk statt. Ich persönlich mag die aromatischen Duftwolken, die beim Zug aus der Shisha erzeugt werden, die entspannte, entschleunigte Stimmung, besitze selbst eine der kunstvoll gearbeiteten Wasserpfeifen, die diesen ganz speziellen orientalischen Touch von Tausend und einer Nacht vermitteln. Also lasse ich mich überraschen, was mich im Heilstollen in Neubulach erwartet, wo normalerweise Menschen mit Atemwegserkrankungen Linderung finden.