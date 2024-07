1 Einer der elf neuen Gemeinderäte von Trossingen ist Daniel Link, ein Bäckermeister aus Leidenschaft. Sein Herz schlägt für Trossingen und die Partnerschaft mit Cluses, deren 50-jähriges Bestehen im Juni in Cluses gefeiert wurde. Im Oktober geht es dann in Trossingen weiter. Foto: Ingrid Kohler

Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni wurden sie erstmals in den Gemeinderat von Trossingen gewählt. In einer Serie stellen wir alle elf „Neulinge“ vor. Heute: Daniel Link, der Bäckermeister, der als CDU-Kandidat angetreten ist und sogleich gewählt wurde.









Daniel Link ist ein waschechter Trossinger und in der Stadt bekannt – so wie die Backwaren aus seiner Backstube. Er ist Bäckermeister aus Leidenschaft, die ihm bereits in der vierten Generation in die Wiege gelegt wurde.