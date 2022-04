1 Der VfB Bösingen fand trotz Überzahlsituationen keine Lösungen, um seine Erfolgsserie weiter auszubauen, musste sich im Heimspiel geschlagen geben. Quelle: Unbekannt

Ausgerechnet vor heimischer Kulisse ist die Erfolgsserie des VfB Bösingen gerissen. Nach sechs Siegen musste das Team von Trainer Peter Leopold erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Der VfB unterlag dem SV Nehren mit 1:3















VfB Bösingen – SV Nehren 1:3 (1:0). Rückschlag für den VfB: Nach sechs Siegen in Folge riss die Bösinger Serie ausgerechnet gegen einen Verfolger, der sich für die 1:3-Hinspiel-Niederlage auf gleiche Weise revanchierte.

VfB dominiert zunächst

Zunächst dominierte der VfB die ersten 45 Minuten und hätte bei zahlreichen Gelegenheiten durchaus zwei oder drei Tore erzielen können. Die erste Chance hatte Benedikt Bantle nach einem Rückraumpass von Yannick Spät, als er am Nehrener Schlussmann Michael Geiger scheiterte (8.).

Führung durch Elfmeter

In der 24. Minute steckte Marius Müller auf Marius Beiter durch, der frei vor Geiger scheiterte (24.). In der 28. Minute fiel nach einem Strafraumfoul von SVN-Akteur Daniel Frank an Spät per Elfmeter von Beiter das verdiente 1:0.

VfB lässt beste Chancen liegen

In der Folgezeit hatte Marius Müller keine 180 Sekunden später das 2:0 auf dem Fuß (31.). Kurz vor der Pause spritze er in einen zu kurzen Rückpass der Nehrener auf ihren Torwart dazwischen, umkurvte diesen, traf jedoch nur das Außennetz (44.). Statt einer klaren Pausenführung und der Erwartung, dass Bösingen nach dem Seitenwechsel Vollgas weiter offensiv das Heft in der Hand halten würde, kippte die Begegnung im zweiten Durchgang plötzlich.

Partie kippt nach Pause

In der 48. Minute markierten die Steinlachtäler aus einer Standardsituation heraus das 1:1. Nach einem Freistoß fälscht ein SVN-Kicker den Ball ab, der vor die Füße von Daniel Frank fällt und dieser bugsiert den Ball über die Linie. Kurze Zeit später führte ein weiterer Freistoß sogar zum 1:2.

Bei diesem Freistoß sauste die Kugel von Maximilian Ott aus 30 Metern Entfernung durch Freund und Feind hindurch gegen den schlecht postierten Bösinger Schlussmann Maximilian Pfau in den Kasten. Dieser Einschlag schockte den VfB sichtlich, beinahe hätten die Gäste durch Ott sogar den dritten Treffer nachlegen können (56.).

Aufholjagd ohne Erfolg

Fortan waren die Gastgeber gefordert eine Aufholjagd zu starte. Doch bei allen Bemühungen fehlte hernach eine zündende Idee und daher rannte die Zeit davon bis in die Schlussphase hinein.

In der Nachspielzeit führten die Nehrener einen Konter über Pedro Keppler. Der wurde zwar von VfB-Torwart Pfau gefoult, doch der Ball sprang zu Moritz Zug und dieser schob zum 1:3-Endstand ins leere Tor (90.+2).

STIMME UND STATISTIK

Fabian Banholzer (VfB-Abteilungsleiter): "Wir haben leider eine sehr schlechte zweite Halbzeit gespielt. Die Niederlage geht deswegen in Ordnung. Allerdings hatten wir in der ersten Halbzeit genügend Chancen um mit 2:0 höher führen zu können."

VfB Bösingen: Pfau – Botzenhart, Lehmann, Schinacher, Dobricean, Hezel, Beiter, Be. Bantle, Spät, Kimmich, Ma. Müller. Schiedsrichter: Julius Wick (Neubulach). Zuschauer: 200. Tore: 1:0 Beiter (28.), 1:1 Frank (48.), 1:2 Ott (53.), 1:3 Zug (90.+2).