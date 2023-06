Das Wandern habe ich im vergangenen Jahr für mich entdeckt. Es gibt nichts schöneres als sich aus eigener Kraft in der Natur zu bewegen! Bisher war ich viel in den Vogesen unterwegs, aber immer nur auf Halbtagestouren – zehn bis 15 Kilometer.

Mit drei Etappen auf dem Kandelhöhenweg will ich es nun wissen: Pack ich auch 20 bis 25 Kilometer am Tag, gleich noch dreimal hintereinander? Falls ich bis Freiburg laufen sollte, kommt noch eine Tagesetappe dazu. Und bisher habe ich am Stück nie mehr als 700 Höhenmeter gemacht, von Waldkirch zum Kandel allein sind es schon 1000 – das wird ein Abenteuer!

Los geht’s am 17. Juli direkt an meiner Haustüre im vorderen Kinzigtal. Mit dem Auftakt unserer Serie steige ich auch in die heiße Phase der Planungen ein. Finde ich Plätze zum Übernachten? Wie bereite ich mich am besten vor? Nachdem ich mich in die südlichen Vogesen verliebt habe, will ich mir nun den Schwarzwald erobern.“

Gemeinsam mit meinen Kollegen stelle ich im Rahmen einer Serie in meine Erfahrungen vor.

3. Juni: Wandern? Nie wieder!

In rund sechs Wochen will ich zum Sturm auf den Kandel bei Freiburg ansetzen. Damit das klappt, stehen an den Wochenenden nun erstmal Ganztagestouren auf dem Programm – sozusagen als Training. Eine habe ich bereits hinter mir: die erste Etappe auf dem Kandelhöhenweg von Oberkirch über den Mooskopf nach Gengenbach. Die werde ich im Juli nicht laufen, sondern direkt mit der zweiten Etappe einsteigen.

Das Fazit: Ich bin erstaunt, wie weit ich zu wandern vermag! Und wie sehr meine Füße schmerzen können. Nach 30 Kilometern, 800 Höhenmetern und rund neun Stunden – inklusive Pausen – war die Luft raus. „Wandern? Nie wieder!“, fasst meinen Gemütszustand am Abend des Wandermarathons ziemlich gut zusammen. Allerdings: Mit einigen Tagen Abstand juckt es mich schon wieder in den Beinen. Am Samstag steht die nächste Tour an!