Wer mich kennt, weiß, dass ich Laufen als Sportart im Allgemeinen und Firmenläufe im Besonderen überhaupt nicht mag. Allerdings erklären mir meine Kollegen seit Jahren, dass sie mich beim Firmenlauf vermissen. Also habe ich mich breit schlagen lassen, am Zalando-Firmenlauf am 14. Juli in Lahr teilzunehmen.

Dabei will ich ein konkretes sportliche Ziel anpeilen: 37 Minuten auf fünf Kilometer liegen etwa zehn Prozent unter meinem Laufschnitt von vor acht Jahren – da bin ich das letzte Mal eine größere Strecke am Stück gejoggt.

Gemeinsam mit meinen Kollegen stelle ich im Rahmen einer Serie in meine Erfahrungen vor.

31. Mai: Wann sind wir endlich da?

„Du willst nach acht Jahren Pause einfach so am Stück vier Kilometer laufen gehen?“, fragte mich mein Kollege Jonas Köhler vor der ersten gemeinsamen Joggingrunde etwas fassungslos. Ich konnte die Skepsis verstehen, die meisten Ratgeber empfehlen erst einmal Intervalltraining. Aber das habe ich noch nie gemocht. Immerhin bin ich nicht gleich mit den ganzen fünf Kilometern für den Firmenlauf auf einmal gestartet, sondern will mich erst einmal langsam steigern.

Aber auch vier Kilometer können sich ziehen – vor allem, wenn man den Weg nicht kennt und auch keine Sportuhr hat, die einem die gelaufenen Kilometer anzeigt. So musste Jonas immer wieder die Fragen ertragen: Wie viel haben wir schon? Wie lange noch?

Aber: Ich habe die ganzen vier Kilometer joggend durchgehalten – wenn auch keuchend und fluchend. Und das mit meiner alten Zeit von acht Minuten pro Kilometer!