Ob Mammutmarsch, Jogging-Erfolge oder Schwarzwaldwanderung: Unsere Redakteure haben sich für den Sommer viel vorgenommen. Das Ziel von Nadine Goltz: 100 Kilometer in 24 Stunden beim Mammutmarsch in München.

Wandern ist seit ein paar Jahren zu meiner großen Leidenschaft geworden. Vergangenes Jahr habe ich unter anderem etliche Kilometer bei meiner Alpenüberquerung gesammelt, habe die Zugspitze erklommen und mich zum Ende des Jahres dem 50-Kilometer-Megamarsch in Freiburg gestellt.

Meinen Wanderschuhen soll es aber auch in diesem Jahr nicht langweilig werden. Am 29. und 30. Juli werde ich mich deshalb dem 100-Kilometer-Mammutmarsch in München stellen. Gemeinsam mit meinen Kollegen stelle ich im Rahmen einer Serie meine Erfahrungen vor.

9. Juni: Notfall-Playlist im Gepäck

„Wie bereitest Du dich eigentlich auf die 100 Kilometer vor?“, werde ich seit unserem Serien-Auftakt-Artikel öfter gefragt. „Körperlich gar nicht“, antworte ich meist. Mein Alltag gestaltet sich bereits aktiv. Meine mitzählende Uhr zeigt mir abends so gut wie immer einer Zahl zwischen sieben und 15 gelaufenen Kilometern an. Ich bin gerne lange mit meinen Hunden unterwegs oder vergesse die Zeit beim Podcast hören während des Joggens. Das passiert „einfach so“ – wo wir auch schon bei meiner Sorgenfalte wären: Ich muss jetzt an einem bestimmten Tag eine gewisse Leistung erbringen – das baut Druck auf.

Meine Sorge, es nicht nicht bis ins Ziel zu schaffen, liegt nicht in fehlender Fitness begründet, sondern in Sachen Kopf, der mir durchaus Streiche spielen könnte. Irgendwann, da bin ich mir ziemlich sicher, werde ich an einen Punkt kommen, an dem mein Hirn mir mit vielen guten Argumenten vorschlagen wird, mit dieser Extrem-Wanderei aufzuhören. Aus diesem Grund arbeite ich derzeit an meiner mentalen Stärke. Daneben bin ich fleißig daran, eine Playlist mit Liedern zu erstellen, mit denen ich im Notfall einfach tanzend weiterkomme.