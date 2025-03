Serie „Besondere Berufe“: Dieser Steinmetz aus Kuhbach baut für Generationen

„Mensch Meier“-Chef schlägt Alarm Warum es die Lahrer Clubs so schwer haben wie noch nie

Die Disco-Szene steckt weiter in der Krise. Der Lahrer Clubchef Yannic Meier will mit Investitionen gegensteuern, sieht aber auch die Stadt in der Pflicht zu handeln. Hoffnung setzt er in eine „Fröhlich-Revival-Party“, einen neuen „Beach“ – und den Surfpark.