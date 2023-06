1 Braumeister Jörg Lusch leitet die Schmieheimer Schlossbrauerei Stöckle in siebter Generation und hat das „Hieronymus“-Bier auf den Markt gebracht. Foto: Piskadlo

Das Bierbrauen spielt bei Jörg Lusch seit den Kinderschuhen eine große Rolle. Heute führt der Braumeister die Schmieheimer Schlossbrauerei Stöckle in siebter Generation und erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie er mit seinem kleinen Team täglich rund 2500 Liter Bier herstellt.









Ein massiver Schreibtisch, alte eingerahmte Bilder an der Wand und antike Möbel: Wer das Büro von Braumeister Jörg Lusch betritt, könnte denken, in die Vergangenheit gereist zu sein. „Das letzte Mal wurde hier 1929 saniert“, erklärt Lusch, der die Schlossbrauerei Stöckle in Schmieheim in siebter Generation betreibt, beim Besuch unserer Redaktion. Die Gegenstände sind Zeugen der Zeit, die den Fortschritt des 1843 gegründeten Unternehmens zeigen – sogar ein altes Familienwappen aus dem Jahr 1496 hängt über dem Eingang.