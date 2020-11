Serie an Vorfällen in Bösingen Senioren von jungem Mann sexuell belästigt

Der ältere Mann war am Freitag, 30. Oktober, gegen 17 Uhr, mit einer Gehhilfe auf der Zugangsstraße zum Bösinger Schützenhaus spazieren. Ein schwarzes Auto näherte sich und ein etwa 25- bis 30-jähriger Fahrer sprach den Senior an. Während des Gesprächs bemerkte der 74-Jährige, dass der Unbekannte im Auto onanierte. Der Senior wandte sich geschockt ab. Daraufhin fuhr der junge Mann in dem Auto Richtung Seedorf davon.