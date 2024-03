Serie 30 Jahre Abzug der Kanadier: Wie Lahr zur Garnisonsstadt wurde

1 Eine Parade der Wehrmacht im Jahr 1938 am Alten Rathaus vorbei zog zahlreiche Schaulustige an. Foto: Sammlung Eble

Vor 30 Jahren haben sich die kanadischen Streitkräfte verabschiedet. Aus diesem Anlass erinnert Historiker Walter Caroli in einer neuen Serie an die Ära der Kanadier in Lahr. Zum Start geht es um die Geschichte der Garnisonsstadt, die lange vor 1994 begann.









Der Begriff „Garnison“ hat zwei Bedeutungen: Zum einen ist damit ein Truppenstandort, zum andern die Gesamtheit der an einem Standort stationierten Truppen gemeint. Da sich das Großherzogtum Baden zum Norddeutschen Bund bekannte, stand die Verschmelzung des badischen Militärs mit einer deutschen Armee in Aussicht und dies bedeutete auch die Ausweitung der militärischen Präsenz in Süddeutschland. Die Lahrer erkannten hierin eine Chance, Garnisonsstadt zu werden und bewarben sich deshalb, allerdings ergebnislos, schon im Jahr 1867.