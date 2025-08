Der Wetterfrosch der Bürger für Bürger hatte für den Abend bestes Wetter prognostiziert und lag leider mit seiner Vorhersage überwiegend daneben.

Die Würste brutzelten auf dem Grill und auch die Getränke waren bereitgestellt als die Dirigentin der Boller Musikerinnen und Musiker den Taktstock hob. Damit gab sie den Startschuss für den Konzertmarsch „Sempre Unita“ mit dem der Musikverein Boll das letzte Serenadenkonzert dieser Saison nach dem Motto „Ein guter Schluss ziert alles“ auf dem Schuhmarktplatz einläutete.

Sie spielen taper weiter

Die Zahl der Besucher war nicht schlecht, allerdings auch nicht berauschend. Dies war wohl dem wolkenverhangenen Himmel geschuldet, der lediglich in Richtung Lindenhof einen kleinen Fleck blauen Himmels erlaubte. Die Hoffnung, dass sich der freundliche Teil in Richtung Städtle bewegen würde, erfüllte sich aber leider nicht und so mussten die Besucher wieder ihre Schirme aufspannen und auch die Musikanten suchten nach dem Marsch „An neuen Ufern“ ein trockenes Plätzchen.

Sie ließen sich allerdings nicht entmutigen und musizierten bei der nächsten Regenpause tapfer und wohlgelaunt weiter. Musiker und Gäste hielten lange durch, bis das Regenwetter letztendlich doch noch als Sieger vom Platz ging.

Es gibt ein Comeback

Ein großes Lob für den Musikverein Boll und seine Dirigentin, die dem miesen Wetter lange trotzten und nach einer Stunde mit viel Beifall und Lob von Bürgermeister Mathias Winter ins Trockene verabschiedet wurden.

Man war zwar enttäuscht, dass das letzte Konzert ins Wasser gefallen war aber die Bürger für Bürger versprachen ein Comeback im kommenden Jahr.