Sepsis ist ein Notfall: Roter Strich bei Blutvergiftung? Von wegen! Woran man sie wirklich erkennt

Ein roter Strich bedeutet Blutvergiftung? Irrglaube! Zwei Stuttgarter Mediziner erklären, welche Symptome auf eine Sepsis hindeuten – und was dann zu tun ist.

Bauchkrämpfe, Erbrechen, Atemnot – „Ich war völlig im Eimer, habe keine Luft mehr bekommen und mich so krank wie nie zuvor gefühlt“, erzählt Hannelore Koch (Name geändert) im Klinikum Stuttgart. Ans Aufstehen war nicht zu denken, viel zu schlapp sei sie gewesen, so die 88-jährige Patientin aus dem Raum Esslingen: „Mir war alles egal.“ Zum Glück hat die alte Dame, die alleine lebt, ein gutes soziales Netz. Nachdem in der Whatsapp-Gruppe ihr tägliches Guten-Morgen-Foto ausblieb, wurde die Familie aktiv: „Wir haben sie in einem sehr schwachen Zustand vorgefunden“, sagt ihr Enkel. Sofort sei klar gewesen: Oma muss ins Krankenhaus.

„Das war genau richtig“, bestätigt Andreas Lienig, leitender Oberarzt für Infektiologie am Klinikum Stuttgart. „Denn Sepsis ist ein Notfall und endet tödlich, wenn man sie nicht behandelt.“ Hätten Kochs Angehörige nicht schnell reagiert, wäre ihre Überlebenschance drastisch gesunken: „Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit“, erklärt der Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie. Hannelore Koch hat ihn gewonnen.

Nach gut zwei Wochen im Krankenhaus, wo sie intensivmedizinisch behandelt wurde, unter anderem mit Antibiotika, steht nun eine Reha an. Zudem eine Gallenoperation. Denn das war der Grund für die Blutvergiftung: Durch einen Gallenstein hatte sich die Galle entzündet, die Infektion breitete sich von dort immer weiter aus.

Andreas Lienig ist leitender Oberarzt für Infektiologie am Klinikum Stuttgart. Foto: Klinikum Stuttgart

Bakterien, Viren und Pilze können Sepsis auslösen

„Auslöser der Sepsis ist eine Infektion durch Bakterien, Viren oder Pilze, die über eine Aktivierung des Immunsystems Auswirkungen auf den gesamten Organismus haben kann“, sagt Sebastian Allgäuer, Facharzt für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) in Stuttgart. Dort wie am Klinikum wurden im vergangenen Jahr je etwa 500 Patienten wegen einer Sepsis stationär behandelt. Die Ursachen seien vielfältig: ein eitriger Zahn, eine Harnwegsinfektion, eine Lungenentzündung – oder in manchen Fällen auch eine zunächst harmlos wirkende Wunde, etwa ein Schnitt am Finger.

„Mit Keimen hat unser Körper jeden Tag zu tun. Normalerweise steckt er das weg“, so Allgäuer. Trotzdem könne das Immunsystem außer Kontrolle geraten. „Zumal, wenn Vorerkrankungen vorliegen oder das Immunsystem ohnehin geschwächt ist.“ Etwa bei Diabetes, einer Tumorerkrankung – oder nach einer schweren Operation. Teils holen sich die Patienten Blutvergiftungen somit auch im Krankenhaus.

Blutvergiftung kann Amputation nach sich ziehen

„Vereinfacht gesagt ist es so: Der Körper versucht, die Infektion zu bekämpfen, das Immunsystem findet aber nur unpassende Antworten – und fügt dem Organismus in gewisser Weise selbst Schaden zu“, erklärt der Mediziner. Durch die Fehlregulierung drohten Organe innerhalb weniger Stunden zu versagen, ergänzt sein Kollege Lienig: „Man spricht von einem septischen Schock.“ Und dieser kann schwerste Folgen haben. Durchblutungsstörungen etwa, die zum Absterben von Gewebe führen – und eine Amputation nach sich ziehen. Im schlimmsten Fall droht der Tod: Etwa 35 Prozent der Erkrankten überleben die Attacke des Körpers auf sich selbst nicht.

Mindestens 230.000 Menschen erkranken nach Angaben des Aktionsbündnisses Patientensicherheit hierzulande jedes Jahr an den Folgen einer Blutvergiftung. Mehr als 80.000 sterben. Die Dunkelziffer sei hoch. Klar ist, die Sepsis ist eine der häufigsten Todesursachen. Was sie so gefährlich macht: Die Ursachen sind vielfältig, Sepsis entsteht außerdem rasend schnell und ist im fortgeschrittenen Stadium nur sehr schwer zu bekämpfen. „Zudem ist sie ein extrem heterogenes Krankheitsbild“, erklärt Allgäuer. Eine Blutvergiftung sei daher oft schwerer zu erkennen als zum Beispiel ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall.

Sebastian Allgäuer ist Facharzt für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Foto: RBK

Blutvergiftung kann alt und jung treffen

Treffen kann es jeden, ältere wie junge Menschen. „Ältere Patienten, chronisch Kranke und generell Menschen mit bestehenden Immunschwächen haben aber oft ein höheres Risiko für Komplikationen“, sagt Lienig. Insgesamt fordern er und sein Kollege Allgäuer eine größere Aufmerksamkeit für das Thema: „Es braucht mehr Aufklärung.“ Alle Mediziner, schon der Hausarzt als erste Anlaufstelle, müssten bei bestimmten Symptomen hellhörig werden – und schnell reagieren. Gleiches gelte für die Patienten. Doch viele unterschätzen die Gefahr.

„Man muss keine Angst haben und nicht wegen jeder kleinen Wunde zum Arzt oder ins Krankenhaus“, gibt Allgäuer Entwarnung. Wenn eine Wunde aber dick, rot und schmerzhaft wird, wenn dazu Symptome wie Fieber, schnelle Atmung und Verwirrtheit kommen, wenn man sich also sehr krank fühlt, muss man handeln.

Und wie sieht es mit dem berühmt-berüchtigten roten oder blauen Strich aus, der von der Wunde zum Herzen wandert? „Das ist ein Mythos – und kein typisches Symptom einer Sepsis“, klären Allgäuer und Lienig auf. Der Strich bilde sich nur sehr selten und nur bei bestimmten Erkrankungen, und zwar bei Entzündungen der Lymphbahnen. Diese können jedoch im schlimmsten Fall ebenfalls zu einer Sepsis führen.

Bei Sepsis muss die Behandlung schnell einsetzen

Ist man dann im Krankenhaus, besteht die Standardtherapie laut der beiden Mediziner darin, dem Patienten schnell ein Antibiotikum zu geben, ihn mit Sauerstoff und mit Hilfe von Infusionen ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen, den Kreislauf zu stabilisieren sowie den Infektionsherd zu lokalisieren und möglichst zu entfernen. Zudem werden Blutkulturen angelegt, um den Erreger zu identifizieren.

„Der Faktor Zeit ist bei der Sepsistherapie entscheidend“, sagt Lienig. Hier müsse daher das medizinische Personal weiterhin besser aufgeklärt und geschult werden. Denn Sepsis fordert nicht nur viele Todesopfer, sondern geht auch mit erheblichen Langzeitfolgen einher – mit entsprechenden Belastungen für das Gesundheits- und Sozialsystem.

Nach einer schweren Blutvergiftung folgen oft eine Einschränkung der Lebensqualität, Berufsunfähigkeit und dauerhafte Pflegebedürftigkeit. „Die Betroffenen fühlen sich unter anderem müde, weniger leistungsfähig, haben mit Muskelschwäche und Gedächtnisstörungen zu kämpfen“, erläutert Lienig.

Impfung gegen Pneumokokken kann vor Sepsis schützen

Wie kann man sich also schützen? „Hygienemaßnahmen sind wichtig, etwa gründliches Händewaschen“, betont der Infektiologe. Auch bei der Lagerung und Zubereitung von Lebensmitteln müsse man auf Sauberkeit achten. Wer eine Wunde habe, müsse diese umgehend desinfizieren und versorgen. „Reiben und kratzen bitte vermeiden, sonst können Erreger eindringen“, so Lienig. Zudem seien Impfungen als Vorsorge empfehlenswert, fügt Allgäuer hinzu: „Gegen Grippe etwa und gegen Pneumokokken, die Lungenentzündung auslösen können.“

Marianne Koch jedenfalls geht es inzwischen deutlich besser. „Das Atmen fällt mir noch schwer“, schränkt sie ein. Aber das werde wieder, ist sie sich sicher. Einen Rat hat sie noch: Sie sei keine, die wegen Wehwehchen zum Arzt rennt. „Aber wer sich elend fühlt, soll nicht warten. Hätte ich früher reagiert, wäre mir viel erspart geblieben.“

Sepsis und die Folgen

Erkrankungen

Sepsis, umgangssprachlich als Blutvergiftung bekannt, kann in jeder Lebenssituation und in jedem Alter auftreten. Nach Angaben des Aktionsbündnisses Patientensicherheit erkranken hierzulande jedes Jahr 230.000 Menschen an den Folgen einer Blutvergiftung. Mehr als 80.000 sterben. Laut des Bündnisses wäre ein großer Teil der Erkrankungen und Todesfälle vermeidbar.

Kampagne

Klar ist: Eine Sepsis ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion – und ein Notfall. Unbehandelt führt sie zum Tod. Schnelles Handeln ist daher notwendig. Um ein besseres Bewusstsein zu schaffen, hat das Bündnis Patientensicherheit die Kampagne „Deutschland erkennt Sepsis“ ins Leben gerufen. Damit soll bundesweit über Prävention, Symptome, Diagnose und Behandlung aufgeklärt werden – nicht nur am Welt-Sepsistag, der seit 2012 jedes Jahr am 13. September stattfindet.