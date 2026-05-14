Kommt das DFB-Comeback tatsächlich? Trotz Rücktritts steht Manuel Neuer laut Sky auf der vorläufigen WM-Kaderliste. Sogar ein Gespräch mit dem Bundestrainer soll deswegen schon stattgefunden haben.
Berlin - Die Spekulationen um ein mögliches WM-Comeback von Manuel Neuer in der Fußball-Nationalmannschaft werden immer konkreter. Nach Informationen von Sky Sport steht der Weltmeister-Torhüter von 2014 auf der 55er-Kaderliste, die der Deutsche Fußball-Bund am Montag an den Weltverband FIFA schicken musste. Nur Spieler, die auf dieser vorläufigen und öffentlich nicht einsehbaren Liste stehen, darf Bundestrainer Julian Nagelsmann dann für die anstehende Weltmeisterschaft nominieren.