Sensation war in Reichweite: HBW Balingen-Weilstetten verlangt dem THW Kiel im Pokalspiel alles ab

Das war stark: Auch wenn es am Ende nicht für den großen Coup gereicht hat, die „Gallier“ machen es dem THW Kiel im Achtelfinale des DHB-Pokals schwer. Am Ende heißt es 36:41.
Ein Hauch von Köln wehte am Mittwochabend durch die ausverkaufte Mey Generalbau Arena. Erstmals seit dem famosen Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen beim „Final Four“ in Köln trafen die „Gallier“ in einem Pflichtspiel wieder auf einen Bundesligisten. Dieser war mit dem THW-Kiel um Nationaltorwart Andreas Wolff nicht minder prominent.