Sensation im Verbandspokal: U17 der TSG Balingen schlägt den SSV Ulm nach Elfmeterschießen

1 Die Balinger U17 – hier David Hallas gegen den FC Wangen – steht im Halbfinale des Verbandspokals. Foto: Kara

Nach Elfmeterschießen wirft das Team von Björn Siebert den SSV Ulm aus dem Verbandspokal und steht nun im Halbfinale des Wettbewerbs.









Am Mittwoch hat die U17 der TSG Balingen im Verbandspokal den Favoriten SSV Ulm bezwungen und so aus dem Wettbewerb gekickt. Nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit, haben sich die TSG-Youngsters stark zurückgekämpft und den Ausgleich erzielt. Danach ging es in die zwanzigminütige Verlängerung, bei der auch kein Sieger ermittelt wurde. So musste das Elfmeterschießen entscheiden, wo sich die Balinger mit 5:4 durchsetzten. Im Halbfinale tritt die TSG daheim gegen den Tabellenführer der Verbandsstaffel, FC Esslingen, an. Voraussichtlich findet das Spiel am 01. Mai statt.