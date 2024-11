Ein 32-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend in Achern zwei Fußgängerinnen frontal erfasst – beide wurden schwer verletzt.

Die 67 und 68 Jahre alte Frauen wurden dabei über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert und beide schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in der Fautenbacher Straße, als der 32-Jährige Richtung Stadtmitte unterwegs war und zeitgleich die beiden Seniorinnen die Straße kreuzten. Beide Frauen wurden zur Behandlung in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Zur Unfallaufnahme wurde die Fautenbacher Straße bis circa 20 Uhr vollständig gesperrt.