Seniorin weiter vermisst: Von der 85-jährigen Frau aus Rheinweiler fehlt seit Tagen jede Spur

Seit Samstagabend läuft die Suche nach der demenzkranken Bewohnerin des Pflegeheims in Rheinweiler. Die Polizei bittet die Bürger um Hinweise.
Trotz Suche mit Hubschrauber, Drohne, Suchhunden und Streifenwagen fehlt nach wie vor jede Spur von der 85-jährigen, demenzkranken Frau, die seit dem Wochenende in der Gemeinde Bad Bellingen vermisst wird. Wie bereits berichtet, hat die Seniorin am Samstagabend gegen 21 Uhr in einem laut Polizei unbeobachteten Moment ihr Pflegeheim in Rheinweiler verlassen – seitdem gilt sie als vermisst.