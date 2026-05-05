Seniorin weiter vermisst: Von der 85-jährigen Frau aus Rheinweiler fehlt seit Tagen jede Spur

Seit Samstagabend läuft die Suche nach der demenzkranken Bewohnerin des Pflegeheims in Rheinweiler. Die Polizei bittet die Bürger um Hinweise.

Trotz Suche mit Hubschrauber, Drohne, Suchhunden und Streifenwagen fehlt nach wie vor jede Spur von der 85-jährigen, demenzkranken Frau, die seit dem Wochenende in der Gemeinde Bad Bellingen vermisst wird. Wie bereits berichtet, hat die Seniorin am Samstagabend gegen 21 Uhr in einem laut Polizei unbeobachteten Moment ihr Pflegeheim in Rheinweiler verlassen – seitdem gilt sie als vermisst.

„Bisher gab es keinen Hinweis, der zum Erfolg führte. Leider konnte die Frau trotz intensiver Suchmaßnahmen bislang nicht aufgefunden werden“, bedauert Polizeisprecher Thomas Batzel auf Nachfrage unserer Zeitung.

Hubschrauber und Suchhunde

Noch in der Nacht auf Sonntag seien ein Polizeihubschrauber, Suchhunde und mehrere Streifenwagen im Einsatz gewesen, um die Frau zu finden, berichtet er. Auch eine Drohne der Feuerwehr habe das Gebiet überflogen.

Blick auf das Dorf Rheinweiler, von Bad Bellingen kommend. Foto: Claudia Bötsch

Seit Sonntag, 17 Uhr, läuft die Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau. „Wer die Seniorin sieht, soll sofort die Polizei anrufen“, appelliert Batzel an die Bürger und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit.

Vermisste Seniorin bewegt das Dorf

Die Suche nach der Seniorin und die Frage nach ihrem Verbleib treibt die Menschen im Dorf um. Auch in den sozialen Medien ist die Anteilnahme groß. Unter anderem wird an die Nutzer appelliert, in den eigenen Gärten und Garagen nach der 85-Jährigen zu suchen.

Unsere Empfehlung für Sie Öffentlichkeitsfahndung 85-jährige Frau wird in Bad Bellingen vermisst Seit Samstagabend gegen 21 Uhr wird eine 85-jährige Frau aus Bad Bellingen vermisst.

„Das geht einem sehr nah“, sagt eine junge Frau, die unweit des Pflegeheims wohnt. Und ein älteres Ehepaar meint im Gespräch mit unserer Zeitung: „Rund um Rheinweiler gibt es viel Grün, gerade jetzt im Frühjahr ist vieles zugewachsen.“ In diesem Zusammenhang machen sie auch Kritik deutlich: „Warum gibt es keine Flächenabsuche, bei der das Gelände und die Umgebung zu Fuß durchkämmt werden?“

Polizeisprecher Batzel verweist hier unter anderem auf den Einsatz von Polizeihubschraubern mit Wärmebildkameras. Dies sei aber nur eine Maßnahme der „großangelegten Suchaktion“.

Wie die Vermisste aussieht

Die Vermisste ist laut Polizei etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat kurze graue Haare und ist schlank.

Vermutlich ist sie mit einem roten Oberteil sowie einer hellen Jacke bekleidet und trägt schwarze Schuhe. Sie ist auf Medikamente angewiesen.

Lichtbild und Hinweise

Ein Lichtbild der Vermissten kann hier heruntergeladen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-bellingen-vermisstenfahndung/.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Person können der Polizei Freiburg rund um die Uhr unter Tel. 0761/882 5777 mitgeteilt werden.