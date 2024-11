Fahrer übersieht Fußgängerin in Villingen

Seniorin verletzt sich am Kopf

1 Ein Autofahrer hat beim Abbiegen eine Fußgängerin übersehen, teilt die Polizei mit. (Symbolbild) Foto: Pleul

Beim Abbiegen hat ein Fahrer laut Polizei eine Seniorin auf dem Gehweg übersehen. Diese verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.









Auf der Niederwiesenstraße in Villingen ist es am Montag, gegen 10 Uhr, zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Fußgängerin gekommen. Beim Abbiegen von der Straße auf einen Parkplatz übersah ein 75-jähriger Renault-Fahrer laut Polizei eine 83-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg.