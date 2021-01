Seniorin attackiert Hunde-Angriff in Schramberg schlägt hohe Wellen

Sie wolle aber nicht "den Hund blöd dastehen lassen", macht die Facebook-Nutzerin klar, dass sie die Schuld nicht bei dem Tier, sondern natürlich bei der Halterin sieht. Denn: "Diese Frau darf keinen Hund halten, den sie nicht im Griff hat. Dass man eine verletzte Person nicht im Wald liegen lässt, das ist unterlassene Hilfeleistung!"

Halterin fällt ebenfalls hin

Zum Vorfall selbst schreibt Endinger, dass erwähnte ältere Dame beim Spazierengehen plötzlich von dem Tier angefallen worden sei, als dieses und die Halterin sich auf gleicher Höhe befunden haben. Der Hund habe dann mehrfach auf die Dame eingebissen – Wunden seien in der Folge an beiden Armen und am Oberschenkel behandelt worden. Die Hundebesitzerin sei wie die ältere Frau gestürzt, "gleich wieder aufgestanden und als sie den Hund endlich von der Frau losreißen konnte, ohne ein Wort oder zu Fragen, wie es der älteren Frau geht, einfach in Richtung Athletenhalle abgehauen" – auch, nachdem die Verletzte ihr nachgerufen habe. Nachdem sie selbst den Notarzt gerufen hatte, habe sich die ältere Frau noch aus dem Wald geschleppt.

Unter den meisten Facebook-Nutzern machte sich angesichts des Beschriebenen – mit teils heftiger Wortwahl – Ärger breit: So wünschte sich ein Nutzer, dass die "Göre" mit ihrem "Bisshund" gefunden und ihrem Alter entsprechend bestraft wird. Seltsam: Eine andere Nutzerin behauptete hingegen, der ganze Vorfall habe sich nie zugetragen. "Liebe Leute, es handelt sich hier um eine Falschmeldung, worauf die Verfasserin bereits gestern aufmerksam gemacht wurde, aber das scheint die Dame nicht zu interessieren. Traurig, dass man sich so wichtig machen muss."

"Der Vorfall wurde aufgenommen", bestätigte am Sonntag zumindest ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage, dass der Angriff wie von Endinger beschrieben gemeldet wurde: "Die Dame mit dem Hund hat sich offenbar von dem Ort entfernt." Die Geschädigte sei ins Krankenhaus in Oberndorf gebracht worden, die Kollegen des Schramberger Polizeireviers würden in der Sache ermitteln. Das könne, so der Sprecher, auch die Erklärung sein, warum die Polizei noch nicht einen öffentlichen Aufruf an die Presse weitergegeben habe. Am Sonntagnachmittag dann teilte Sabrina Endinger über ihrem Aufruf mit: "Die Hundeführerin hat sich heute der Polizei gestellt! Alles weitere wird nun polizeilich geregelt."

Ähnlicher Vorfall 2019

Damit könnte gemeint sein, war auch der Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung andeutete: "Es hat wohl mal einen ähnlichen Vorfall in Schramberg gegeben." Auch eine weitere Facebook-Nutzerin schreibt unter dem Aufruf Endingers: "Irgendwie hab ich im Kopf, das dass schon mal war, beziehungsweise ich das gelesen habe."

Der Polizeisprecher bestätigt, dass im Zuge der derzeitigen Ermittlungen wohl auch ein Zusammenhang dazu geprüft werde. Ende Mai 2019 wurde eine Joggerin – ebenfalls im Bereich der Athletenhalle – von einem Hund gebissen. Der seinerzeit als männlich angegebene Hundehalter habe sich "unbeeindruckt gezeigt" und sei nach einem kurzen "Sorry" ebenfalls ohne Hilfe zu leisten weitergezogen.