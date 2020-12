Seniorenzentrum in Schramberg Positiver Corona-Test bei Spittel-Mitarbeiterin

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Die positiv getestete Mitarbeiterin wollte nach einigen freien Tagen ihre Arbeit wieder aufnehmen und war, wie es das Schutzkonzept vorsieht, getestet worden, bevor sie in den Wohnbereich ging, in dem sie tätig ist. Das teilte Betriebsleiter Albert H. Röcker am Mittwoch auf Nachfrage mit. Die Mitarbeiterin habe keine typischen Symptome einer Covid-Erkrankung gehabt und sich gut gefühlt. "Gott sei Dank haben wir wie vorgesehen einen Test gemacht, bevor sie auf Station ging", erklärte Röcker beim Telefonat mit unserer Zeitung. Nach dem Test sei die Mitarbeiterin sofort in Quarantäne verwiesen worden und über das Gesundheitsamt in Rottweil ein überprüfender PCR-Test vermittelt worden.