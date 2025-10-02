Seniorenzentrum in Neuweiler: Der Einweihungstermin ist absehbar

Die von der Bürgergenossenschaft Neuweiler (BüGeno) getragene Senioreneinrichtung Ecke Wildbader Weg/Rathausgasse nimmt Formen an.
Baustart für die neue Einrichtung war Mitte April. Inzwischen ist das Untergeschoss des Gebäudes nach den Plänen von Architekt Fritz Kempf vom Büro Dorner und Partner im Rohbau fertig. Darüber wächst der Bau Stück um Stück. Zum Wildbader Weg hin wird er am Ende teils zwei, teils drei seiner bis zu vier Ebenen zeigen. Bleiben wird die große Linde daneben, bei der ein freier Begegnungsraum für die Bewohner, Tagesgäste und Besucher entstehen soll.