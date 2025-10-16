Seniorenunion Lörrach: CDU-Landtagskandidat sieht Klinikum als „Jahrhundertchance“

CDU-Landtagskandidat Peter Schelshorn stand den Mitgliedern der Senioren-Union Lörrach Rede und Antwort. Dabei ging es auch um seine politische Zielsetzung.
Hoch auf dem Salzert trafen sich die Mitglieder der Lörracher Senioren-Union mit CDU-Landtagskandidat Peter Schelshorn. „Wir sind da, wo auch die Menschen sind“, begründete Stadtverbandsvorsitzender Hans-Peter Hüttlin die Wahl des Versammlungsortes. Inhaltlich ging es an dem Nachmittag um eine Vielzahl von Themen, wie es in einer Mitteilung der Seniorenunion heißt.