Seniorenunion Lörrach: CDU-Landtagskandidat sieht Klinikum als „Jahrhundertchance“

CDU-Landtagskandidat Peter Schelshorn stand den Mitgliedern der Senioren-Union Lörrach Rede und Antwort. Dabei ging es auch um seine politische Zielsetzung.

Hoch auf dem Salzert trafen sich die Mitglieder der Lörracher Senioren-Union mit CDU-Landtagskandidat Peter Schelshorn. „Wir sind da, wo auch die Menschen sind“, begründete Stadtverbandsvorsitzender Hans-Peter Hüttlin die Wahl des Versammlungsortes. Inhaltlich ging es an dem Nachmittag um eine Vielzahl von Themen, wie es in einer Mitteilung der Seniorenunion heißt.

Landtagskandidat stellt seine Ziele vor So umriss CDU-Landtagskandidat Peter Schelshorn zunächst einmal seine wichtigsten Ziele, die er ab nächstem Jahr in den Landtag von Baden-Württemberg einbringen möchte. Wirtschaft im Dreiländereck stärken, Bürokratie abbauen, Gemeinden finanziell entlasten, und zwar sowohl in Stadt als auch Land – vom Landwirtschaftsbetrieb über kleine Handwerks- und Gewerbebetriebe bis hin zu Dienstleistungs- und größeren und kleineren Industrieunternehmen. Überall soll gutes Leben möglich sein.

Nahverkehr und Gesundheitsversorgung

Dabei habe Schelshorn neben funktionierenden ÖPNV-Verbindungen auch die medizinische Versorgung in den Vordergrund gestellt. Eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung muss sichergestellt werden. Hausärzte, Fachärzte und Apotheken müssen für jeden gut erreichbar sein. In diesem Zusammenhang bezeichnete Schelshorn das neu entstehende Kreisklinikum als „Jahrhundertchance, die wir nutzen müssen“. Er wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: „Wir brauchen schnellstmöglich eine gute Zuganbindung des Klinikums. Hier muss endlich Bewegung rein. Da können wir was bewegen. Da bin ich mir sicher.“

Der Lörracher Chef der Senioren-Union, Hans-Peter Hüttlin, ergänzte: „Und du bist genau der richtige, um unsere Interessen nach Stuttgart zu tragen.“