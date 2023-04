1 Seit zehn Jahren treffen sich die Mahlberger Senioren zum gemeinsamen Frühstück. Foto: Hiller

Vor zehn Jahren hatte zum ersten Mal ein Seniorenfrühstück beim Seniorentreff in Mahlberg stattgefunden, am Dienstag konnte nun ein kleines Jubiläum gefeiert werden. Kulinarische Köstlichkeiten wurden in einem reichhaltigen Frühstücksbuffet im Foyer der Mahlberger Stadthalle angeboten. Das Team um Silvia Benz hatte sich liebevoll mit den Vorbereitungen beschäftigt und dann die älteren Mitbürger zum gemeinsamen Genießen eingeladen.

Zuerst begrüßte sie mit dem Team die außergewöhnlich vielen Besucher und eröffnete die Runde mit einem Umtrunk. Von den Produkten vom Bäcker und Metzger, frischem Obst sowie gesunden Beilagen konnte sich jeder nehmen, so viel er wollte. Vitamin-Säfte und Kaltgetränke rundeten das Frühstücksangebot ab. Benz verkündete außerdem die nächsten Aktivitäten des Seniorentreffs. So findet am Dienstag, 9. Mai, die Aktion „Fit in das Frühjahr“ mit Jeanny Ritter-Gremm statt. Für eine Woche später, am16. Mai, hat der Europa-Park Rust im Rahmen des „Tags der frohen Herzen“ 50 Freikarten spendiert. Damit wollen sich die Senioren aus Mahlberg und Orschweier einen schönen Tag machen. Im Juli soll wieder eine Ausflugsfahrt veranstaltet werden.