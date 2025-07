Seniorentaxi in Bitz: Steht das Seniorentaxi vor dem Aus?

Im Mai 2012 hatte der Gemeinderat Bitz einstimmig beschlossen, einen wöchentlichen Fahrdienst für die ältere Bitzer Bevölkerung einzurichten. Aus der halbjährigen Probezeit wurde ein Dauerzustand. Seither holt jeden Donnerstag ein Taxiunternehmen die angemeldeten Fahrgäste zu Hause ab, fährt sie auf den Wochenmarkt, zur Bank oder zu den beiden Discountern Netto und Penny und anschließend wieder nach Hause.

Angeregt hatte das Projekt der damalige Bürgermeister Hubert Schiele. Jahr für Jahr habe die Gemeinde Bitz ein Herz für Kinder gezeigt, so Schiele damals in der Gemeinderatssitzung, jetzt seien auch einmal die Senioren an der Reihe. Im Frühjahr 2012 wurden von der Gemeindeverwaltung alle Einwohner ab Jahrgang 1942 angeschrieben, über das Vorhaben informiert und um Rückmeldung gebeten. Aufgrund des großen Interesses der Senioren und Seniorinnen – auf 22 Umfragebögen wurde ein sofortiger Fahrdienst gewünscht – stimmte der Gemeinderat zu, das Seniorentaxi ins Leben zu rufen. Ziel war es, den älteren Menschen mehr Mobilität im Alltag, die Pflege sozialer Kontakte und ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Die Zahl der Fahrgäste ist zurückgegangen

In den ersten Jahren wurde der Fahrdienst regelmäßig von mindestens fünf Personen in Anspruch genommen. Sie werden von dem Fahrer zu Hause abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Die dafür aufgewendete Stundenzahl liegt in der Regel zwischen 1,5 und zwei Stunden, je nach Anzahl der Fahrgäste und Zielorte.

Seit 2012 bezahlen die Fahrgäste einen Euro für die Hinfahrt und einen für die Rückfahrt. Pro Stunde berechnet das beauftragte Taxiunternehmen zwischenzeitlich ein Aufwand von 42 Euro abzüglich des Eigenanteils der Fahrgäste. Die echten Kosten liegen in der Regel zwischen 59 und 80 Euro pro Tag.

In den vergangenen Jahren ist die Tendenz rückläufig. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl auf zwei Fahrgäste pro Woche reduziert. Die Werbung im Bitzer Bote – vor allem auch zur Winterzeit – blieb erfolglos.

Gezielte Werbung soll helfen

Ganz aufgeben will die Gemeinde das Projekt aber noch nicht. Zunächst soll durch gezielte Werbung im Bitzer Boten, bei den Seniorennachmittagen und beim Seniorenessen in der Mensa nochmals versucht werden, die Fahrgastzahl zu steigern. Sollte die Entwicklung anhalten und das Seniorentaxi weiterhin so wenig genutzt werden, muss der Bitzer Gemeinderat entscheiden, ob der Fahrdienst weiterhin angeboten wird.