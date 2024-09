Seniorentag in VS: Mobil und fit auf Schritt und Tritt

Seniorentag in VS

1 Gerd Gienger (von links), Michael Moser, Eberhard Matt, Karl Mühleisen, Dieter Scheu und Johanna Moser vom Seniorenrat sowie Sabine Braun (Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport) freuen sich auf den Seniorentag. Foto: Stadt VS/Patrick Ganter

Am Dienstag, 8. Oktober, findet ab 10 Uhr bereits der fünfte städtische Seniorentag im Theater am Ring in Villingen statt. Unter dem Themenschwerpunkt „Mobil und fit auf Schritt und Tritt“ führen Henriette und Eberhard Matt durch ein vielfältiges Programm, das vom Seniorenrat der Stadt Villingen-Schwenningen auf die Beine gestellt wurde.









Link kopiert



Nachdem zuletzt im Vorjahr die Veranstaltung in der Neckarhalle in Schwenningen auf eine sehr gute Resonanz sowohl bei einem älteren als auch bei jüngerem Publikum stieß, erwartet die Besucher auch dieses Jahr eine Auswahl an ernsten und heiteren Themen in vielfältiger Umsetzung, teilt die Stadtverwaltung mit.