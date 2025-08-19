Seniorensommer in Lörrach: Hochmodernes Umfeld bei ARaymond

Im Rahmen des Lörracher Seniorensommers gab der Befestigungsspezialist den knapp 50 Teilnehmern Einblicke in seine Geschäftstätigkeit und die neuen Lörracher Räumlichkeiten.
Nach Eingang der Anfrage der scheidenden Seniorenbeauftragten Ute Hammler für eine Betriebsbesichtigung von ARaymond in Lörrach hatte Geschäftsführer Jürgen Trefzer nach eigenen Worten mit rund 20 Interessenten gerechnet. Tatsächlich gekommen waren an diesem Montagmorgen aber knapp 50 Senioren, vielen weiteren musste aus Kapazitätsgründen abgesagt werden. Sie alle wollten mit eigenen Augen sehen, wie die Neubauten an der Teichstraße die „Chnopfi“ verändert haben.