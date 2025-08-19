Seniorensommer in Lörrach: Hochmodernes Umfeld bei ARaymond

Im Rahmen des Lörracher Seniorensommers gab der Befestigungsspezialist den knapp 50 Teilnehmern Einblicke in seine Geschäftstätigkeit und die neuen Lörracher Räumlichkeiten.

Nach Eingang der Anfrage der scheidenden Seniorenbeauftragten Ute Hammler für eine Betriebsbesichtigung von ARaymond in Lörrach hatte Geschäftsführer Jürgen Trefzer nach eigenen Worten mit rund 20 Interessenten gerechnet. Tatsächlich gekommen waren an diesem Montagmorgen aber knapp 50 Senioren, vielen weiteren musste aus Kapazitätsgründen abgesagt werden. Sie alle wollten mit eigenen Augen sehen, wie die Neubauten an der Teichstraße die „Chnopfi“ verändert haben.

Von der „Chnopfi“ zum globalen Unternehmen

Von den Anfängen als Druckknopffabrik des ausgehenden 19. Jahrhunderts hat sich ARaymond mit Hauptsitz in Grenoble mittlerweile zu einem globalen Player mit fünf Geschäftsfeldern entwickelt: Weltweit arbeiten laut Trefzer mittlerweile mehr als 8000 Beschäftigte an 28 Produktionsstandorten in 25 Ländern daran, für Kunden Befestigungssysteme in den Bereichen Mobilität, Gesundheitswesen, Energie, Bau und Landwirtschaft zu entwickeln und zu fertigen. Das Unternehmen erziele global einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro, verfüge über 2500 aktive Patente und befinde sich nach wie vor vollständig in Familienbesitz.

Automobilkunden haben einen großen Anteil

Die drei deutschen Standorte in Lörrach, Weil am Rhein und Bremgarten mit insgesamt 1770 Mitarbeitern hängen zu 90 Prozent von Automobilkunden ab, sagte der Geschäftsführer. In deren Fahrzeugen seien jeweils 400 bis 500 Raymond-Teile verbaut, die vom Armaturenbrett über Kabelstränge und Bremsleitungen bis hin zum Dachhimmel so ziemlich alles im Auto zusammenhielten.

Die Teile werden am Sitz in Lörrach entwickelt und konstruiert sowie in Weil am Rhein beziehungsweise Bremgarten gefertigt. Mit dem Umzug der Metallvorfertigung von Lörrach nach Weil wurden vor rund zehn Jahren die Weichen für den Komplettneubau des deutschen ARaymond-Hauptsitzes in der Lerchenstadt gestellt.

Trefzer und Personalleiter Andreas Manzke führten die Senioren nun durch die drei neuen Gebäudekomplexe, die insgesamt 40 Millionen Euro gekostet haben: Gebäude 1 mit Rezeption und Kantine, Gebäude 2 mit den Büroflächen für die verschiedenen Verwaltungsfunktionen sowie Gebäude 3 mit dem Prototypen- & Ausbildungszentrum. Während Gebäude 1 und 2 schon seit über einem Jahr in Betrieb sind, geht das Ausbildungszentrum in Gebäude 3 am 1. September an den Start.

Das Ausbildungszentrum geht bald an den Start

Dort werden die aktuell mehr als 100 Lehrlinge und DHBW-Studenten von Anfang realitätsnah an Werkbänken und Werkzeugmaschinen ausgebildet und in modernen Theorieräumen geschult. So will ARaymond Mitarbeiter von der Pike auf an die Firma binden.

In dem ein Stockwerk höher beheimateten Prototypenzentrum werden oft unter hohem Zeitdruck Werkzeuge und Muster entwickelt, mit denen die Kunden dann vom jeweiligen Produkt überzeugt werden sollen.

Das gegenüber liegende dreistöckige Verwaltungsgebäude war laut Trefzer mit dem Ziel konzipiert worden, eine die Firmenwerte und Zusammenarbeit fördernde, offene Bürokultur einzuführen. Die Beschäftigten arbeiten hier nicht an fest zugewiesenen Plätzen, sondern suchen sich täglich in den Großraumbüros den passenden Arbeitsort für die jeweilige Aufgabe. Zur Verfügung stehen neben traditionellen Bildschirmplätzen unter anderem „Stillarbeitsplätze“, schallgeschützte gläserne Telefonboxen, interaktive „Aktionslandschaften“, herkömmliche und auch sehr progressive Meetingräume sowie sogenannte „Projektinseln“ zur ungestörten Besprechung aktueller Vorhaben.

Es gibt keine fest zugewiesenen Arbeitsplätze

Damit die offene Bürokultur erfolgreich gelebt werden kann, mussten einige neue Gewohnheiten eingeübt werden wie etwa das Verstauen sämtlicher Arbeitsmittel am Abend in persönlichen Schließfächern. Die Umstellung sei aber augenscheinlich gut gelungen, zeigen die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer.