Seniorensommer in Lörrach: Anerkennung für Ute Hammler

Im Rahmen eines geselligen Beisammenseins feierten am Freitag mehr als 140 Senioren aus der Stadt Lörrach in der „Kirche im Quadrat“ den Ausklang des Seniorensommers.
Dass die „Seniorensommer“ sehr eng mit der erfolgreichen Arbeit der bisherigen Seniorenbeauftragten Ute Hammler verknüpft sind, betonte gleich zu Beginn der Feier Oberbürgermeister Jörg Lutz. Er rief den anwesenden Senioren zu: „Es ist schön, heute so viele Besucher in geselliger Runde zu sehen.“ Gleichzeitig erinnerte er an den zurückliegenden Seniorensommer, der so viel geboten habe. So auch Anlässe, an denen man sonst nicht teilhaben könne und die für viele Teilnehmer etwas ganz Besonderes gewesen seien.