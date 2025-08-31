Seniorensommer in Lörrach: Anerkennung für Ute Hammler

Im Rahmen eines geselligen Beisammenseins feierten am Freitag mehr als 140 Senioren aus der Stadt Lörrach in der „Kirche im Quadrat“ den Ausklang des Seniorensommers.

Dass die „Seniorensommer“ sehr eng mit der erfolgreichen Arbeit der bisherigen Seniorenbeauftragten Ute Hammler verknüpft sind, betonte gleich zu Beginn der Feier Oberbürgermeister Jörg Lutz. Er rief den anwesenden Senioren zu: „Es ist schön, heute so viele Besucher in geselliger Runde zu sehen.“ Gleichzeitig erinnerte er an den zurückliegenden Seniorensommer, der so viel geboten habe. So auch Anlässe, an denen man sonst nicht teilhaben könne und die für viele Teilnehmer etwas ganz Besonderes gewesen seien.

Dank an Ute Hammler Im Hinblick auf die erfolgreiche Seniorenarbeit in Lörrach betonte der Oberbürgermeister, dass die Programme für die Senioren auch jüngere Menschen ansprechen. Insofern hätten auch die unterschiedlichen Lebensräume keine Grenzen. Besondere Dankesworte richtete er diesbezüglich an die Seniorenbeauftragte Ute Hammler. Sie habe die Seniorensommer auch erfunden, sagte der OB, wofür ihr Dank und Anerkennung gebühre. Darüber hinaus habe sich Ute Hammler bei all ihrem Wirken sehr erfolgreich um die Quartiersarbeit in Lörrach gekümmert und überaus viel und mit einer überzeugenden Leistung für die Senioren bewirkt.

Mit einem Blumenstrauß verabschiedete er Ute Hammler, die in den verdienten Ruhestand wechselt, aber der Seniorenarbeit in der Stadt auch weiterhin verbunden bleiben wird, wie sie selbst beim Ausklang des Seniorensommers am Freitag bekundete.

Ihr Nachfolger, Max Zeiträg, hatte bereits zuvor die Gäste begrüßt und zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch. Dankesworte richtete er an seine Vorgängerin Ute Hammler, die ihn in den zurückliegenden Wochen perfekt auf sein neues Amt vorbereitete und ihn an vielen Anlässen während des Seniorensommers 2025 teilhaben ließ.

Aktiver Seniorenbeirat

Besondere Dankesworte richteten Max Zeiträg wie auch die scheidende Seniorenbeauftragte an den Seniorenbeirat der Stadt, ohne den die erfolgreiche Seniorenarbeit in Lörrach schlichtweg nicht mehr denkbar wäre. So auch Ilse Born, die als Vertreterin der Kirchengemeinde Pfarrer Markus Schulz vertrat und Grußworte an die Senioren richtete. Sie sagte: „Das Programm des Seniorensommers 2025 war toll, schade, dass es zu Ende geht.“

Hoher Stellenwert

Mit einem Geschenk und viel Lob und Anerkennung für die geleistete Arbeit verabschiedete beim Ausklang des Seniorensommers auch der Seniorenbeirat die langjährige Seniorenbeauftragte Ute Hammler. Gleichzeitig machte der Seniorenbeirat deutlich, welch hohen Stellenwert die Seniorenarbeit in Lörrach während der Ägide von Ute Hammler einnehmen konnte und nach wie vor einnimmt.

Musikalisch umrahmt wurde der Ausklang des Seniorensommers vom Duo „Tina & Jo“, das auch zum gemeinsamen Singen einlud.