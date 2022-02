3 Sinan Vurgun (links) und Michael Grabscheit haben die Pläne erläutert. Foto: Hauser

Der Ratshausener Gemeinderat will sich mehr Zeit lassen beim Vorhaben, die ehemalige Seniorenresidenz in eine Wohnanlage umzuwandeln. Er erteilte in der Sitzung am Donnerstag das gemeindliche Einvernehmen nicht und beschloss eine Veränderungssperre.















Ratshausen - Damit folgten die Gemeinderäte einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung. Bürgermeister Heiko Lebherz hatte diesen unter anderem damit begründet, dass nun die Möglichkeit bestehe, das Vorhaben "unseren Zielen anzupassen". Er sprach vom wohl größten Projekt in Ratshausen, das aber mit Problemen behaftet sei, so hinsichtlich der Parksituation, des zu erwarten höheren Verkehrsaufkommen im Wohngebiet Honau und der Schaffung einer weiteren Zufahrt am Ortseingang.