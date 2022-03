3 Statt des zweiten Wohngebäudes sind in Richtung Kreisstraße jetzt weitere Stellplätze und Carports geplant. Foto: Vurgun

Ratshausen. Nach der Infoveranstaltung zur geplanten Bebauung auf dem Gelände der ehemaligen Seniorenresidenz sei der Bauträger mehrmals auf die Gemeinde zugekommen, informiert Bürgermeister Heiko Lebherz. Viele der Bedenken der anwesenden Bürger und auch der Gemeinde seien nun in den Plänen aufgenommen worden.

Nur ein Neubau

So hat der Bauträger das zweite Neubaugebäude in Richtung Kreisstraße gestrichen und will dort mehr Parkraum schaffen. Damit würden nach dem jetzigen Plan im Bestandsgebäude und in einem Neubau insgesamt 38 Wohneinheiten geschaffen. Zunächst waren 50 geplant, was als "nicht verträglich für die Gemeinde" eingestuft wurde. Lebherz gibt zu, dass die Gemeinde eine soziale Nachnutzung der Immobilie favorisiert habe. Diese habe sich aber nicht umsetzen lassen.

Mehr Parkplätze

Auf Wunsch der Hauseigentümer in der Konrad-Buhmann-Straße 14/1 bis 14/6 (früheres Betreutes Wohnen) könnte nun auch für diese Häuser Parkraum geschaffen werden, etwa durch den Bau von Doppelparkern. Im neuen Plan sind reguläre Parkflächen und Carports geplant. Sofern Interesse besteht, können die Eigentümer der vorgenannten Gebäude laut Lebherz direkt mit den Planern Kontakt aufnehmen.

Lebherz betont: "Aus unserer Sicht geht die nun vorgelegte geänderte Planung in die richtige Richtung. Es ist ein gutes Signal. Die Verdichtung ist nicht mehr so extrem. Parallel schaffen wir durch den Wegfall des zweiten Neubaus mehr Parkplätze." Die Gemeinde bleibe mit dem Bauträger und dem Landratsamt weiter in Verhandlungen, um die Sache kritisch zu begleiten.

Veränderungssperre geplant

Unabhängig vom vorgelegten neuen Plan wird der Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Donnerstag (Beginn ist um 19 Uhr in der Plettenberghalle Ratshausen) die Änderung des bestehenden Bebauungsplans Honau und eine Veränderungssperre beschließen, um die Planungsziele der Gemeinde zu sichern.

Lebherz: "Damit liegt das Bauprojekt zunächst auf Eis. Wir sind aber an einer Lösung interessiert, denn eine verträgliche Bebauung ist besser als der jetzige Leerstand des bestehenden Gebäudes."