Das Forum „Älterwerden“ der Katholischen Kirchengemeinde Friesenheim lädt unter der Regie der Singenden Hausfrauen Friesenheim erstmals wieder zum Seniorennachmittag ins Georg-Schreiber-Haus in Friesenheim ein. Nach drei Jahren Pause ist im April das erste Treffen geplant. Generell beabsichtigt das Trio vier Mal im Jahr mit den Senioren in Friesenheim gemeinsam einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen.

Mangel an Begegnung ist es wirklich nicht, was Dorothea Kuchar, Karin Schlegel und Lilo Schwendemann umtreibt. Die Auftritte des Trios sind landauf landab beliebt und bereichern viele Seniorennachmittage, Kirchenkonzerte oder Zusammenkünfte, bei denen das alte Liedgut gesungen wird. Dass in Friesenheim die Seniorennachmittage im Georg-Schreiber-Haus schmerzlich vermisst werden, war dem Trio bekannt. Sich selbst einzubringen, war der zweite Gedanke, nachdem vermehrt Aufrufe zur Mitarbeit im Forum „Älterwerden“ der Katholischen Kirchengemeinde ungehört blieben. Kurzum habe sich Kuchar beim Pfarramt gemeldet und lief bei Pfarrer Steffen Jelic offene Türen ein.

Einige Helfer wissen die „Hausfrauen“ mittlerweile an ihrer Seite

„Menschen brauchen einen Ort der Begegnung, an dem sie gemeinsam ins Gespräch kommen, Unterhaltung haben und vor allem eine große Portion Gemeinschaftsgefühl empfinden und leben“, erklärt Kuchar gegenüber unserer Redaktion. Jeden Mittwochnachmittag treffen sich die leidenschaftlichen Sängerinnen bei ihr zur Probe und gehen einfach gemeinsam ihren Ordner mit den Liedern durch. „Immer wieder werden wir gefragt, wann wir singen“, erklärt die Friesenheimerin. Dem Wunsch der Bevölkerung kommen sie jetzt nach, indem sie am 13. April zum ersten Seniorennachmittag im Georg-Schreiber-Haus einladen. Alle Senioren aus nah und fern sind eingeladen. „Gesang und Musik gehören zu einem unterhaltsamen und beschwingten Nachmittag unbedingt dazu“, betont Schwendemann. Natürlich werde es auch Kaffee und Kuchen geben sowie später eine Schorle und etwas Gebäck.

Mittlerweile wissen die Frauen einige Helfer an ihrer Seite, die sich ebenfalls um das Wohl der Gäste kümmern werden. Die „Singenden Hausfrauen“ werden sich auf das Wohl und die Wünsche der Gäste einlassen.

Das Trio zollt der ehemaligen Organisatorin Christa Göhr Respekt

„Jeder soll sich wohl fühlen“, erklärt Schlegel. Bekannt sind die „Singenden Hausfrauen“ für ein Liedgut, das so eigentlich in keinem Buch steht – es kommt stets an beim Publikum. „All diese Freude am Gesang, an der Gemeinschaft wollen wir mit anderen teilen“, erklärt Schlegel.

Respekt zollt das Trio gegenüber Christa Göhr, die bis Ende 2021 insgesamt 23 Jahre lang offiziell die Leitung der Seniorennachmittage im Georg-Schreiber-Haus organisiert und geleitet hat. Göhr durfte auf einen großen Stab Helfer zurückgreifen, der jetzt auch die „Singenden Hausfrauen“ unterstützen wird. „Nur gemeinsam kann uns diese Form der Begegnung gelingen“, weiß Kuchar. Selbstverständlich seien auch zu diesen Nachmittagen die Senioren der Evangelischen Kirchengemeinde eingeladen. Senioren begegnen sich in Friesenheim ganz selbstverständlich in der Ökumene, so das Trio.

Weitere Helfer gesucht