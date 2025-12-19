Seniorennachmittag in Zell: Volles Haus mit Senioren

1 Die Kindertrachtengruppe Zell verzauberte das Publikum Foto: Karlheinz Rümmele Etwa 100 Senioren folgten der Einladung zum Seniorennachmittag im Zeller Tagungszentrum.







Etwa 100 Senioren folgten der Einladung zum Seniorennachmittag im Zeller Tagungszentrum. Eingeladen hatte das Teams des Seniorennachmittags unter Alfred Knauber und die Stadt Zell, in deren Namen die neue Bürgermeisterin Marion Isele die Gäste begrüßte. Zur Einstimmung und zwischendurch spielte die musikalische Familie Kaiser einige Lieder auf ihren Instrumenten und erhielt dafür begeisterten Beifall. Auch die Aufführungen der Kindertrachtengruppe Zell sorgte für Entzücken – und wurden anschließend von Alfred Knauber mit einem kleinen Präsent belohnt.