Zeit für Begegnungen bot der Seniorennachmittag in Marbach. Neben Musik und Gesprächen gab die Polizei Tipps für richtiges Verhalten bei Betrugsmaschen.

Ein buntes, unterhaltsames Programm wurde den Senioren am vergangenen Sonntag in der Marbacher Turn- und Festhalle angeboten. Die hübsche und frühlingshafte Dekoration der Tische hatte der Ortschaftsrat übernommen, auch für die große Auswahl an Kuchen und Torten hatte er gesorgt. Die Angehörigen vom Marbacher Fußballverein übernahmen die Bewirtung der Senioren.

Ortsvorsteherin Irina Ebauer freute sich über die zahlreichen Gäste und gab einen Ausblick über die aktuellen Projekte, die im Ort realisiert wurden und noch anstehen. Mit wichtigen Themen wie das Seniorenwohnen und Tempo 30 im Ort werden sich der Ortschaftsrat und die Ortsverwaltung unter anderem beschäftigen.

Oberbürgermeister Jürgen Roth ließ wissen, dass er nicht nur wegen dem feinen Kuchen nach Marbach gekommen sei, auf den er sich gefreut habe, sondern auch wegen dem spürbaren guten Miteinander der Dorfgemeinschaft.

In seinem kurzen Einblick in die derzeitige Haushaltslage der Stadt gab er bekannt, dass mit einem ein großes Defizit zu ringen wäre. Nach einer Rundfahrt durch Marbach habe er festgestellt, dass sich viel Positives erreichet wurde.

Unsere Empfehlung für Sie Aufgaben gehen Marbach nicht aus Viel investiert und viel zu tun 302 000 Euro flossen 2025 in Gebäude und Infrastruktur. Doch neue Schäden an der Festhalle und Silvester-Vandalismus sorgen für Frust im Rathaus.

Viel Freude bereitetet der Schulchor der Marbacher Grundschule. Leiterin Martina Higler-Dressler hatte mit den Kindern ein musikalisches Programm einstudiert, das in die Welt der bunten Farben führte. Musiker Helmut Doser präsentierte bekannte Melodien aus seinem breiten Repertoire, gerne wurde mitgesungen und mitgeschunkelt.

Ein Vesper zum Abschluss

Ein Seniorennachmittag biete einen passenden Anlass, zur Sensibilisierung im Alltag, äußerte sich die Ortsvorsteherin. Dazu hatte sie Polizeihauptmeister Roland-Hugo Biegler aus Konstanz eingeladen, der über die gängigsten Betrugsmaschen informierte, die oftmals auf ältere Menschen gezielt sind. Mit guten Tipps zum richtigen Verhalten beendete er sein interessantes und lebendig gestaltetes Referat.

Anschließens motivierte Doser nochmal zum Mitsingen. Bevor sich die gut gelaunten Gäste nach diesem gemütlichen Beisammensein auf den Heimweg begaben, konnten sie sich zum Abschluss ein kräftiges Vesper schmecken lassen.