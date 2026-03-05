Seniorennachmittag in Marbach: Gutes Miteinander prägt den Ort

Zeit für Begegnungen bot der Seniorennachmittag in Marbach. Neben Musik und Gesprächen gab die Polizei Tipps für richtiges Verhalten bei Betrugsmaschen.
Ein buntes, unterhaltsames Programm wurde den Senioren am vergangenen Sonntag in der Marbacher Turn- und Festhalle angeboten. Die hübsche und frühlingshafte Dekoration der Tische hatte der Ortschaftsrat übernommen, auch für die große Auswahl an Kuchen und Torten hatte er gesorgt. Die Angehörigen vom Marbacher Fußballverein übernahmen die Bewirtung der Senioren.