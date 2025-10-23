Seniorennachmittag in Egenhausen: „Dieser Tag gehört zu den schönsten im Jahreslauf“

Der Seniorennachmittag in Egenhausen ist eine echter Klassiker. Bei dieser Gelegenheit sprach Bürgermeister Sven Holder unter anderem über kommunalpolitische Themen.
Auf dem Programm standen Lieder und Geschichten, eine kurze Andacht – und natürlich das gemeinsame Kaffeetrinken. „Dieser Tag gehört zu den schönsten im Jahreslauf, denn er ist ein Fest der Begegnung, der Erinnerung und der Dankbarkeit“, machte Egenhausens Bürgermeister Sven Holder in seinem Grußwort zum Seniorennachmittag in der Silberdistelhalle deutlich.