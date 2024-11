Seniorennachmittag Altensteig: Kleine Ballerinas entzücken die Besucher

1 Fröhliche Gesichter allenthalben: Der Seniorennachmittag in der Markgrafenhalle bescherte rund 300 Besuchern ein paar vergnügliche Stunden. Foto: Manfred Köncke

Ballett und Musik, Chorgesang und Gymnastik, Multivisionsshow und Liederquiz – der große Seniorennachmittag in der Altensteiger Markgrafenhalle hat rund 300 Besucher fröhlich gestimmt.









Als die Senioren in mehreren Bussen vorfuhren, wurden sie in der aufwendig sanierten Halle von Herbert Kohler auf seiner Steirischen Harmonika willkommen geheißen. Teller mit Butterbrezeln, Hefezopf und Schneckennudeln regten den Appetit an, TSV-Handballer schenkten frischen Kaffee aus, am Rand der Bühne leuchteten Alpenveilchen, die zum Schluss mit nach Hause genommen werden durften.