4 Viel Spaß hatten ganz offensichtlich Bewohner und Besucher des Seniorenheims Haus Raichberg beim Elfmeterturnier. Foto: Nadine Bader

Wenn ganz Deutschland im Fußball-Fieber ist, wollen die Senioren im BeneVit-Haus Raichberg nicht zurückstehen und haben ein Elfmeterschießen ausgetragen.









„Wir lieben Fußball“ – so lautet der EM-Song von Alex Merth alias Capt’n Knallermann. Er war Stargast des Elfmeterschießens im BeneVit-Seniorenheim Haus Raichberg, dessen Bewohner die Leidenschaft für Fußball teilen – erst recht während der Fußball-Europameisterschaft der Herren in Deutschland. Am Elfmeterschießen im Garten des Hauses Raichberg haben neben den Gastgebern auch Bewohner des BeneVit-Hauses Fehlatal aus Burladingen, des Hauses Blumenküche aus Mössingen und des Hauses Laucherttal aus Hettingen teilgenommen. Gespielt wurde um einen Pokal, den das Haus Laucherttal souverän gewann. Einig waren sich Bewohner und Mitarbeiter der BeneVit-Einrichtungen darin, dass dies nicht das letzte Elfmeterschießen gewesen sein soll.