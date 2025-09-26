Seniorenheim in Horb: 9-Millionen-Euro-Projekt stärkt Pflege

Mit der feierlichen Einweihung des Erweiterungsbaus hat die Spitalstiftung Horb einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Pflegeinfrastruktur am Standort Horb getan.
Mit einem Glas Sekt in der Hand stießen die Gäste im Speisesaal des Pflegeheims Ita von Toggenburg auf die offizielle Einweihung des neuen Anbaus an. Thomas Müller, Direktor der Horber Spitalstiftung, begrüßte am Freitag, 20. September, rund 150 Gäste – darunter Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Stadtverwaltung, Handwerk, Behörden, Planungsbüros und natürlich viele Mitarbeitende und Angehörige.