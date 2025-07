Beim Seniorengrillfest in Zimmern informierte Bürgermeister Sieber über die Einwohnerentwicklung der Gemeinde.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger trafen sich vor Kurzem bei der Festhalle Zimmern u.d.B. zu einem gemütlichen Beisammensein.

Bei herrlichem Sommerwetter konnte das zur Tradition gewordene Grillfest wieder im Freien veranstaltet werden. Nach dem allgemeinen Grußwort durch den Bürgermeister Walter Sieber nutzte dieser die Gelegenheit mit einem kleinen Rückblick über die Aktivitäten und weitere Vorhaben sowie den aktuellen Haushalt innerhalb der Gemeinde zu informieren.

Mit großem Interesse verfolgten die Anwesenden die Infos zu den aktuellen Zahlen zum Einwohnstand sowie die Aufteilung in den einzelnen Altersgruppen. Derzeit sind 102 Bürgerinnen und Bürger aus Zimmern über 65 Jahre alt und wurden zur Teilnahme aufgerufen. Unter den Gästen konnte auch Alt-Bürgermeister Richard Ege begrüßt werden.

Die ältesten Besucher wurden besonders geehrt

Mit einigen besinnlichen Worten und zwei Geschichten und Liedbeiträgen begrüßte Gemeindereferent Wolfgang Schmid im Namen des Pastoralteams die anwesenden Gäste, während der gesellige Nachmittag mit Kaffee und Kuchen eröffnet wurde.

Als besondere Wertschätzung für ihren Besuch wurden die älteste anwesende Mitbürgerin und der älteste anwesende Mitbürger mit einem kleinen Präsent bedacht. Mit Leckerem vom Grill und Salaten wurde bei bester Stimmung der Tag genossen, ehe am Abend noch einige gemeinsame Lieder gesungen wurden.

Mit Dankesworten an alle Helfer vom Gemeinderat und Pfarrgemeinderat, die in die Organisation und den Arbeitsdienst eingebunden waren wurde die Veranstaltung in den Abendstunden beendet.