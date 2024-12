Seniorengerechtes Wohnen: Lahrer Konzept gegen Einsamkeit wird ausgezeichnet

Der Caritasverband und das Katholische Dekanat Lahr zeichnen seit zehn Jahren am Tag des Ehrenamts Projekte mit einem Siegel aus. In diesem Jahr freut sich das Seniorengerechte Wohnen im Verband über die Zertifizierung.

Das Ehrenamtssiegel wurde 2014 ins Leben gerufen und hat seitdem 17 Einrichtungen im Caritasverband Lahr mit dem Siegel „Bronze“ zertifiziert. Die Auszeichnung, heißt es in einer Mitteilung des Caritasverbands, sei ein „wichtiges Zeichen der Wertschätzung“ und eine Einladung, den freiwilligen Einsatz für die Gemeinschaft weiter zu fördern und zu verbessern.

„Die Qualität im Ehrenamt zeigt sich nicht nur in Konzepten auf dem Papier, sondern muss vor allem auch im praktischen Alltag gelebt werden. Deshalb ist es für uns entscheidend, die Hauptverantwortlichen vor Ort für das Thema Ehrenamt zu sensibilisieren und klare Standards für die Umsetzung zu setzen“, erklärt Lilli Wenzel-Teuber, Fachstelle Vernetztes Ehrenamt im Caritasverband Lahr.

Besonders wichtig bei der Auszeichnung mit dem Ehrenamtssiegel Bronze sei eine positive Grundhaltung zum Ehrenamt und eine feste Ansprechperson vor Ort. Diese übernehme die Verantwortung für die Organisation, Kommunikation, Einarbeitung, Begleitung, Wertschätzung und Qualifizierung der ehrenamtlich Tätigen.

Team setzt aktuelle Standards in die Praxis um

In diesem Jahr freut sich das Seniorengerechte Wohnen im Caritasverband Lahr über die Zertifizierung. Das Team, heißt es in der Mitteilung weiter, habe eine Konzeption erarbeitet, die die aktuellen Standards im Ehrenamt berücksichtige und diese erfolgreich in die Praxis umsetze. In den verschiedenen Wohnanlagen in Lahr und Ettenheim lebten die Bewohner weitestgehend selbstständig. Das Betreuungsteam unterstütze sie nach Wunsch und Bedarf, sei es beim Kontakt zu Anderen oder bei der Suche nach weiteren Unterstützungsangeboten im Bereich Pflege oder Alltagsleben.

„Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Ehrenamtliche, sich bei uns einzubringen – sei es bei Botengängen für die Bewohner, bei der Unterhaltung der Senioren im Monatstreff im Café am Rosenweg oder bei Aktivitäten wie Spielnachmittagen und Spaziergängen mit Menschen im Rollstuhl“, wird Anna Kaufmann, Teamkoordinatorin des Seniorengerechten Wohnens, in der Mitteilung zitiert.

Manfred Weismann, der beim Seniorengerechten Wohnen seit 15 Jahren ehrenamtlich tätig ist, erzählt: „Ich engagiere mich, um der Vereinsamung der Bewohner entgegenzuwirken. Einmal wöchentlich betreue und begleite ich die Menschen. Zwei Mal im Jahr halte ich zudem Reisevorträge. Es ist mir wichtig, den Senioren ein Stück Lebensfreude zu schenken und sie nicht alleine zu lassen.“

Marita Schwarz und Ursula Engel, die bereits seit zehn Jahren beim Seniorengerechten Wohnen aktiv sind, teilen ihre Motivation: „Wir sind durch unsere Bekannte zu diesem Ehrenamt gekommen und organisieren das Basteln mit den Senioren zu verschiedenen Feiertagen oder Jahreszeiten. Für uns ist es wichtig, etwas für die Gemeinschaft zu tun und den Menschen eine Freude zu bereiten.“

Ehrenamtliche erhalten auch viel zurück

Stefan Allgaier aus der Steuerungsgruppe Vernetztes Ehrenamt unterstreicht in der Pressemitteilung abschließend: „Für mich ist es entscheidend, dass das Ehrenamt immer unvoreingenommen und ohne Erwartung durchgeführt wird. Man gibt viel, aber bekommt noch mehr zurück – vor allem Freude und Zuneigung. Es ist wichtig, Menschen zu helfen und ihnen Zuwendung zu schenken. Wenn das Ehrenamt wegfallen würde, wäre das ein riesiger Verlust für die Gesellschaft.“

Ehrenamt bei der Caritas

Der Caritasverband Lahr bietet verschiedene Möglichkeiten sich ehrenamtlich zu engagieren, zum Beispiel bei den Projekten Martas Tisch und Büchersofa. „Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind ein unverzichtbarer Teil unserer Gemeinschaft. Wir freuen uns über jede Person, die sich einbringen möchte“, betont Lilli Wenzel-Teuber.