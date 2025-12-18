Seniorenfeier in Meßstetten: Jagdhornbläser überraschen Heinstetter Senioren

Bei der jüngsten Seniorenfeier informierte Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft zu aktuellen Themen. Es ging auch um das geplante Ärztehaus in der Hossinger Straße.
D as gab es noch nie: Die Jagdho rnbläsergruppe aus Balingen überraschte die Senioren bei der jüngsten Seniorenfeier in Heinstetten mit ihren musikalischen Darbietungen – und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Der musikalische Leiter Jörg Leukhardt führte humorvoll durch das zweigeteilte Programm und erklärte den Besuchern die Jagdsignale im ersten Teil und die konzertanten Stücke im zweiten Teil des Auftritts.