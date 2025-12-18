Seniorenfeier in Meßstetten: Jagdhornbläser überraschen Heinstetter Senioren

Bei der jüngsten Seniorenfeier informierte Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft zu aktuellen Themen. Es ging auch um das geplante Ärztehaus in der Hossinger Straße.

D as gab es noch nie: Die Jagdho rnbläsergruppe aus Balingen überraschte die Senioren bei der jüngsten Seniorenfeier in Heinstetten mit ihren musikalischen Darbietungen – und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Der musikalische Leiter Jörg Leukhardt führte humorvoll durch das zweigeteilte Programm und erklärte den Besuchern die Jagdsignale im ersten Teil und die konzertanten Stücke im zweiten Teil des Auftritts.

Die Feuerwehr war in diesem Jahr Ausrichter der Feier und Kommandant Frank Löffler moderierte durch die Veranstaltung. Weitere Programmpunkte waren die Turner-Kinder mit Carolin Schreiyäck, der Kirchenchor Heinstetten unter der Leitung von Elisabeth Butz und die Hornisten-Gruppe der Feuerwehr Heinstetten unter der Leitung von Meinrad Steidle.

Ortsvorsteher Jürgen Marienfeld berichtete über das vergangene Jahr und gab einen Ausblick auf das Jahr 2026. Er dankte der Verwaltung mit um Bürgermeister Frank Schroft, dem Bauhof, dem Gemeinderat und dem Ortschaftsrat für die durchweg sehr gute Zusammenarbeit. Ebenso den Akteuren der Veranstaltung und der Feuerwehr Heinstetten, die 365 Tage im Jahr den Einwohner Schutz bieten.

Älteste Mitbürger geehrt

Bürgermeister Schroft berichtete über aktuelle Angelegenheiten – sowohl über positive wie auch über negative Gesichtspunkte. Als größtes Ärgernis stelle sich die unendliche Geschichte und das Ärztehaus beziehungsweise das Pflegezentrum in der Hossinger Straße dar. Es stünden alle Beteiligten in den Startlöchern, nur die Regierung bekomme die Regelung für das zur Stambulante Konzept nicht in einem Gesetz verankert.

Die beiden ältesten Mitbürger wurden vom Bürgermeister und vom Ortsvorsteher geehrt, ehe die Hornisten-Gruppe zwei Stücke präsentierte und zum Schluss alle Anwesenden das Feuerwehrlied sangen.