Seniorenfasnet in Rottweil: Närrischer Spaß kennt kein Alter

Närrische Stimmung, bunte Kostüme und jede Menge Spaß – so feiern die Senioren in Rottweil Fasnet.

Mit einem fröhlichen „Hu-Hu-Hu“ öffnete das Seniorenreferat der Stadt am Dienstag, die Türen der Stadthalle zur traditionellen Seniorenfasnet. Mit farbenfrohen Hüten, liebevoll geschmückten Bauernkitteln und kreativen Kostümen sorgten auch die Senioren schon beim Einlass für ein stimmungsvolles Bild – viel Gelächter, ausgelassene Stimmung und ein abwechslungsreiches Programm machten den Nachmittag perfekt und zeigten einmal mehr: Fasnet kennt kein Alter.

Freude, Tanz und närrische Stimmung Mit dem Einmarsch der Narren, begleitet vom Narrenmarsch der Jugendkapelle, startete das unterhaltsame Programm. Beim anschließenden „lebigen Bild“ mit Rössle stellten sich die Narren dem Publikum vor und sorgten für närrische Stimmung. Die Leiterin des Seniorenreferats, Anja Rudolf, und Oberbürgermeister Christian Ruf eröffneten die Veranstaltung und hießen die zahlreichen Gäste willkommen. Durch den Nachmittag führte Eberhard Wucher, der mit Charme und Humor durch das abwechslungsreiche Programm moderierte.

Für Unterhaltung war reichlich gesorgt: Tanz- und Showtanzgruppen begeisterten die Gäste mit schwungvollen und mitreißenden Auftritten, musikalische Beiträge sorgten für fröhliche Stimmung, und Büttenreden brachten die Gäste zum Lachen.

Für das leibliche Wohl während des Nachmittags sorgte der TSV Göllsdorf. So blieb niemand hungrig oder durstig, während die Senioren den bunten, närrischen Nachmittag in vollen Zügen genießen konnten. Tanz- und Unterhaltungsmusik rundete den Nachmittag ab.

Das bunte Programm voller Witz, Charme und Tradition folgte dem bewährten Fasnetsgrundsatz: „Jedem zur Freud, niemand zum Leid“. Die Seniorenfasnet in Rottweil zeigte einmal mehr, dass die fünfte Jahreszeit keine Altersgrenze kennt und Generationen auf fröhliche Weise zusammenbringt.