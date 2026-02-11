Seniorenfasnet in Rottweil: Närrischer Spaß kennt kein Alter

Närrische Stimmung, bunte Kostüme und jede Menge Spaß – so feiern die Senioren in Rottweil Fasnet.
Mit einem fröhlichen „Hu-Hu-Hu“ öffnete das Seniorenreferat der Stadt am Dienstag, die Türen der Stadthalle zur traditionellen Seniorenfasnet. Mit farbenfrohen Hüten, liebevoll geschmückten Bauernkitteln und kreativen Kostümen sorgten auch die Senioren schon beim Einlass für ein stimmungsvolles Bild – viel Gelächter, ausgelassene Stimmung und ein abwechslungsreiches Programm machten den Nachmittag perfekt und zeigten einmal mehr: Fasnet kennt kein Alter.