Seniorenbüro Kleines Wiesental: Im Heimatort wohnen bleiben

Die Seniorenbeauftragte Melanie Mühlhäuser hat dem Gemeinderat Kleines Wiesental den Tätigkeitsbericht des Seniorenbüros für das Jahr 2024 vorgestellt.
Mühlhäuser hat im Gemeinderat über die Arbeit des Seniorenbüros berichtet. Sehr beliebt ist ihren Angaben zufolge der Mittagstisch, der alle zwei Wochen in verschiedenen Gasthäusern stattfindet. Ein Bewegungsangebot schafft der Sitztanz, der wöchentlich an fünf verschiedenen Standorten angeboten wird. Die Senioren werden betreut von vier ehrenamtlichen Anleiterinnen.